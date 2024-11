Lo Scicli sconfitto in casa dal Gymnica Scordia, 2-0. Troppe distrazioni in campo

Con uno Scordia capace i tenere in pugno i locali, lo Scicli al “Ciccio Scapellato” ieri pomeriggio è riuscito a farsi battere nella undicesima gara del girone D del Campionato di Promozione. Una partita da dimenticare con una sconfitta giunta dopo i tre risultati positivi delle gare precedenti che facevano ben sperare su una risalita in classifica. Ad un inizio che sembrava fosse l’abbrivio ad un risultato positivo, o vittoria o pari, e ad un primo tempo giocato nel limbo è seguito un secondo tempo carico di disattenzioni. Gli etnei hanno ingranato una marcia e sono riusciti ad andare in porta trasformando due palloni in gol, uno al 63′ con Romano ed uno al 71′ con Sottile. Due gol presi dall’undici di Saro Monaca per errori di attenzione. E dire che la squadra cominciava a respirare ed a portarsi a metà classifica superando la zona retrocessione. Oggi, con il risultato imposto dal Gymnica Scordia, in classifica lo Scicli si ferma a 10 punti assieme al Canicattini precedendo i fanalini di coda che sono al momento l’Aci Bonaccorsi, l’Aci E Galatea e il Frigintini. La prossima gara sarà in trasferta. I ragazzi del Presidente Francesco Occhipinti andranno in terra etnea per incontrare, nella dodicesima giornata di andata l’Aci E Galatea che si trova nella bassa classifica. La delusione del risultato negativo brucia. E parecchio. Per tutta la settimana i ragazzi del mister Monaca dovranno lavorare parecchio per ritrovare la forma giusta per andare a vincere la gara esterna.

