Lo Scicli perde 3-1 a Serradifalco. Una sconfitta che brucia.

di Pinella Drago – I ragazzi del tecnico Angelo Tasca sono usciti sconfitti dal comunale “Antonio Alaimo” di Serradifalco dopo una gara, la prima della fase di ritorno del Campionato di Promozione girone D, che sembrava scorrere verso il finale con un giusto pari. Una sconfitta che sta stretta agli sciclitani i quali hanno giocato in maniera dignitosa per tutte e due le frazioni al punto da arrivare al 91′ con il risultato di 1-1. Un pari che è stato stravolto nel giro di pochi minuti nella fase di recupero con i padroni di casa che hanno segnato due reti di fila nel giro di pochi minuti. Per i cremisi è stato un duro colpo con un risultato che li relega in zona play out, al terz’ultimo posto con 9 punti (il Serradifalco ha 16 punti in classifica). La rete per lo Scicli è stata firmata dal giovane attaccante Di Rosa. “Stiamo attraversando un momento decisamente negativo – ha commentato il vice presidente Angelo Massari – siamo, comunque, fiduciosi di poter risalire questa china che ci vede relegati al terz’ultimo posto e poter posizionarci in una zona della classifica molto più tranquilla. I ragazzi, in verità, hanno giocato bene prova ne è il risultato al 91′ di 1-1. Le due reti dei padroni di casa, nella fase finale del recupero, hanno travolto il nostro Scicli. Sabato in casa, al ‘Ciccio Scapellato’ attendiamo la capolista Priolo. Sarà una gara molto delicata ma i ragazzi ed il tecnico sicuramente si prepareranno al meglio. Non perdiamo la fiducia”.



