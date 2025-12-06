Lo Scicli in campo contro il Santa Croce con un nuovo capitano: è Stefano Gazzè

Ad annunciarlo è la stessa società che, in questa stagione 2025-2026, ha inaugurato un nuovo modo di informare la città e la tifoseria con un proprio sito a cuore aperto. “Stefano Gazzè non è soltanto il nuovo capitano dello Scicli Calcio, è la voce silenziosa dello spogliatoio, il primo a crederci e l’ultimo ad arrendersi. In lui la fascia ha trovato il braccio giusto, perché Gazzè incarna in modo naturale ciò che significa essere un leader: responsabilità, carisma, personalità. Qualità che non si insegnano, ma che si manifestano nel modo in cui guida i compagni, nell’intensità con cui vive ogni partita, nella cura con cui difende i colori che ama” è questo l’identikit del giocatore che ha preso il posto di capitano dopo la scelta di Mattia Spitale di andare a Pozzallo. E la scelta è caduta su di lui con una precisa motivazione che la società del presidente Bartolo Alecci spiega chiaramente: “amato e stimato dai tifosi, è diventato negli anni una figura imprescindibile, un punto fermo. In campo è grinta e testa, fuori è equilibrio e presenza. Non poteva che essere lui, Stefano, ad indossare quella fascia che pesa quanto una promessa: onorare la storia cremisi e costruire, giorno dopo giorno, quella che verrà. Non tutti, nel tempo, hanno davvero compreso cosa significhi giocare per lo Scicli e rappresentare un’intera città. Ma lui sì. Lui lo vive sulla pelle, ad ogni allenamento, in ogni contrasto e in ogni minuto giocato. Lo capisci da come guarda lo stadio, da come parla della sua squadra, da come sente quei colori. Il suo legame con lo Scicli va oltre il calcio. È qualcosa che somiglia alla radice di un albero, profonda e tenace. Gazzè è visceralmente attaccato alla squadra e alla città, ai suoi colori e alla sua gente. E quando scende in campo, basta osservarlo per capire che non gioca soltanto una partita: custodisce un’identità, protegge un sogno, rappresenta un popolo. Capitano non per caso, ma per destino. Capitano perché Scicli, in fondo, ce l’ha già nel cuore”. L’11° giornata del Campionato di Promozione girone D è un turno importante per lo Scicli: il Santa Croce veleggia in alto ai primi posti della classifica con i suoi 21 punti ed una sola sconfitta nella prime dieci giornate; i cremisi, invece, sono in bassa classifica con 7 punti.

