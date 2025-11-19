Lo Scicli esce dalla Coppa Italia dopo la gara con il Noto finita sullo 0-0

Uno 0-0 che segue il 4-1 in favore dei netini nella gara di andata giocata nel turno di andata, dopo il ripescaggio, nel campo neutro di Pozzallo. Oggi pomeriggio lo Scicli ed il Noto hanno giocato a Rosolini, nello stadio della cittadina aretusea sempre su campo neutro. Un pari, il risultato finale, che ci sta nonostante i ragazzi della società cremisi abbiano giocato con impegno spendendosi in una buona prestazione: poche le occasioni da rete con una traversa per gli sciclitani che poteva tradursi in rete. Per oltre la metà la formazione è stata composta dai titolari mentre nella partita di andata erano stati tutti i giovani a scendere in campo allo stadio pozzallese. Con questo pari lo Scicli esce dalla Coppa Italia e si avvia a disputare solo gli impegni di campionato nel girone D di Promozione.

Ora l’attenzione è rivolta interamente alla gara di sabato prossimo con i cremisi che giocheranno in casa al “Ciccio Scapellato” la gara con il Frigintini.

Non dovrebbe essere una gara proibitiva per i ragazzi di mister Carmelo Giglio che tornerà in panchina dopo la squalifica oramai allo scadere (il 20 novembre la fine del provvedimento a suo carico). La partita di oggi è sembrata quasi una seduta di allenamento in vista dell’incontro con il Frigintini. Incontro che non dovrebbe impensierire i locali ma che non può essere sottovalutato visto che essendo i modicani in zona di bassa classifica cercheranno di fare risultato. Lo stesso, però, vorranno fare i ragazzi del presidente Bartolo Alecci che si spenderanno per la vittoria davanti alla tifoseria locale.

