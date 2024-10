Lo Scicli C. R. perde contro il Niscemi, 4-1. In salita il campionato

di Pinella Drago – Una sconfitta scontata? No, contro la capolista Niscemi i ragazzi del presidente Franco Occhipinti hanno giocato una gara dignitosa. Ad un primo tempo pienamente alla pari con i primi della classe, nel campo neutro di Caltagirone, è seguito un secondo tempo meno concreto per gli sciclitani. A conclusione del primo tempo le squadre sono andati negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore del Niscemi portandosi dietro anche il pesante infortunio di Casagrande che il nuovo tecnico Saro Monaca aveva piazzato a difensore centrale per assenza del titolare. Una prima frazione di gioco affrontata ad armi pari non risentendo della superiorità in classifica da parte dei nisseni che mantengono il record di aver vinto tutte le sei partite di campionato. Nel secondo tempo la gara ha cambiato volto. La “corazzata” del Niscemi non si è fermata riuscendo ad infilzare tre reti, tutte con reti piazzate, nella porta dei ragazzi di mister Monaca. Lo Scicli non è riuscito a riprendersi dal colpo subito per l’infortunio di Casagrande che ha portato il tecnico a rivoluzionare l’assetto di squadra. Il gol della bandiera per gli sciclitani è arrivato per un calcio di rigore andato a buon fine con la firma dell’attaccante Simone Drago. Sabato, in casa, lo Scicli C. R. riceverà il Priolo Gargallo con inizio gara alle 15.30 al “Ciccio Scapellato”. Per la squadra di casa, penultima in classifica, ci sarà tanto da fare. Si spera in un risultato positivo dopo la debacle di inizio Campionato con i cremisi fanalino di coda.



