Lo Scicli C. R. oggi in campo, con il Frigintini, orfano dell’allenatore. Esonerato Uccio Pisani

L’esonero del tecnico è venuto alla vigilia del primo turno di Coppa Italia con il Frigintini in programma oggi alle 15.30, al “Ciccio Scapellato” di Scicli. Una decisione della società che arriva ancor prima che iniziasse il campionato di Promozione girone D. Una decisione che sorprende e che è stata assunta dal dirigente sportivo Peppe Riela ed accolta dalla società. Al momento sono tutti al lavoro per cercare un nuovo tecnico: pare che si lavorerebbe su due nomi sui quali c’è un normale top secret. La società assicura comunque che il nuovo allenatore arriverà entro la prossima settimana, prima che abbiano inizio le gare di campionato con lo Scicli che giocherà in casa con il Serradifalco sabato 27 settembre. In una nota, lo Scicli C. R. ha ringraziato l’allenatore Uccio Pisani per “l’impegno e la dedizione profusi”. La fase di preparazione dei ragazzi cremisi è stata condotta dal tecnico esonerato.





