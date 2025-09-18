Esordio in casa per lo Scicli C. R. nel campionato di Promozione girone D. Quattordici le squadre ai nastri di partenza

Il calendario diramato dalla Federazione gioco calcio dell’isola per il 2025-2026 vede l’avvio di stagione al “Ciccio Scapellato” nella gara casalinga con il Serradifalco con fischio di inizio alle 15,30. Quattordici le squadre che compongono il girone D del Campionato di Promozione: l’Akragas SLP, la Città di Canicattini, il Gela, il Noto Calcio, il Pro Ragusa, il Santa Croce Soccer, il Serradifalco, l’Atletico Megara 1908, il Frigintini, la Gyminica Scordia, il Priolo F.C., il Qal’At, lo Scicli e la Sommatinese Calcio. Ventisei le giornate di campionato.

Prosegue, intanto, la fase di preparazione della squadra allenata dal tecnico locale Uccio Pisani.

Nel nuovo direttivo cremisi, presidente Bartolo Alecci, si respira a pieni polmoni aria di fiducia ed ottimismo per un campionato degno della tradizione calcistica locale. “Come società abbiamo un obiettivo preciso, quello di disputare un torneo tranquillo senza tralasciare qualche (forse più di una) soddisfazione. Soddisfazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della classifica. I nostri ragazzi non hanno grilli per la testa, vogliono divertirsi e divertire i propri sostenitori. Prima dell’esordio con il Serradifalco – afferma il direttore sportivo Peppe Puglisi – saremo impegnati sabato pomeriggio in casa nella gara di andata di Coppa Italia contro il Frigintini, ripescato dopo la retrocessione della scorsa stagione. Le gare di Coppa Italia sono utili per testare le condizioni atletiche e tattiche del nostro gruppo”. Quattro le squadre iblee inserite nel calendario 2025-2026: il Pro Ragusa, il Santo Croce Soccer, il Frigintini, lo Scicli C. R.

© Riproduzione riservata