Frigintini Calcio preparazione 2025: entusiasmo rossoblù al Barone

Dopo tre giorni di test fisici, il Frigintini Calcio ha ufficialmente iniziato la preparazione in vista della nuova stagione 2025. Sono stati 28 gli atleti convocati, che hanno dato il via agli allenamenti al campo “Vincenzo Barone”, messo a disposizione dal dottor Mattia Pitino fino al completamento dello stadio “Pietro Scollo” di contrada Caitina, destinato a diventare la futura casa dei rossoblù.

Staff tecnico e nuove figure protagoniste

Il gruppo, accolto dal nuovo tecnico Ciccio Di Rosa, ha subito iniziato a lavorare con entusiasmo. Ad affiancarlo ci saranno il professor Simone Pluchino, il collaboratore professor Giorgio Giunta e il preparatore dei portieri Massimo Ventura, che guideranno la crescita atletica e tecnica dei giocatori.

Obiettivi stagionali e ripescaggio

La dirigenza del Frigintini ha già presentato domanda di ripescaggio nel campionato di Promozione, ma indipendentemente dalla categoria di appartenenza, il club punta a valorizzare i giovani talenti locali, offrendo loro una vetrina importante nel calcio dei “grandi”.

Programma di allenamenti e preparazione

Fino a settembre, la squadra si allenerà dal lunedì al giovedì al campo “Barone”, mentre il sabato saranno previsti allenamenti congiunti con altre formazioni del territorio, per testare strategie, forma fisica e coesione del gruppo.

