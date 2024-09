Lo Scicli C. R. esce dalla Coppa Italia nella giornata di ritorno con il Niscemi nonostante la vittoria di ieri

Una vittoria esaltante (1-0), quella di ieri al “Ciccio Scapellato” per i ragazzi di mister Peppe Rosa, che non è servita a colmare il gap del risultato di 7-0 della gara di andata con un Niscemi che aveva “asfaltato” i cremisi al loro esordio stagionale dopo le amichevoli di rito in anticipo al campionato di Promozione. Campionato che prenderà il via domenica prossima. Allo Scicli C.R., inserito nel girone D del campionato di Promozione, spettano gare importanti ed impegnative che li troveranno a giocare derby con squadre che hanno messo su compagini ferrate. Per la verità lo Scicli non è da meno visto che la nuova dirigenza ha fatto le cose perbene riuscendo a comporre un organico misto: uomini di esperienza cresciuti a pane e calcio ma anche e soprattutto giovani juniores dal grande entusiasmo.

Il gol di Simone Drago, al 26′ del primo tempo, ha portato ieri alla vittoria uno Scicli C.R. che è rimasto fuori, di fatto, dalla Coppa Italia.

Simone Drago, attaccante classe 2000, è rientrato nella sua Scicli dopo aver giocato nel Frigintini. La palla che, di testa, nella gara di ieri ha mandato felicemente in rete gli è arrivata dal giovane Incatasciato, pozzallese. I ragazzi di Peppe Rosa ieri sono apparsi concentrati e decisi a difendere il rettangolo di casa. Un campo, il “Ciccio Scapellato”, ancora interdetto al pubblico in attesa di alcuni lavori che il Comune sciclitano deve eseguire al suo interno. Dopo la gara di ieri, seguita da fuori le mura, dall’esterno, da tanti tifosi, ora lo sguardo è rivolto a domenica prossima con la prima di andata che si svolgerà a Gela. Intanto si lavora senza sosta con l’obiettivo di un campionato di vertice. Le componenti ci sono tutte, con la dirigenza che si sta spendendo al massimo, per riportare i cremisi ai fasti di un tempo.

Tabellino



Scicli C. R.:Trovato; Incatasciato, Migliorino, Brullo, Dongola, Rosa, Ochi, Gazze, Drago, La China Gi., Spitale

A disposizione: Petrolo, Voi, Migliorisi, Rimmaudo, La China Ga., Bangoura, Cappello, Carpinteri

All. Rosa



Niscemi F.C.: Pizzardi; Tomaselli, Marino, Floridia, Alma, Runza, Parisi G., Tomaino, Napolitano, Zocco, Pariti T.

A disposizione: Dibba; Wally, Donnina, Diaw, Balba, Ferrera, Garufi, Amaya, Bojang

All. Comandatore

