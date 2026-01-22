Lo Sciacca conquista la Coppa Italia regionale: batte il Modica ai calci di rigore

Decidono i calci di rigore. Sono i tiri dal dischetto ad assegnare la Coppa Italia siciliana. Ede è lo Sciacca a vincere, per il secondo anno consecutivo, l’ambito titolo regionale.

Il risultato finale è 10-9, ai rigori prevale lo Sciacca per 8-7. Tutti realizzati i primi cinque calci di rigore per 5 – 5. Si va ai rigori a oltranza e a questo punto vanno sul dischetto anche i due portieri Elesaj dello Sciacca e Aleio del Modica. A fallire il tiro dal dischetto è stato uno degli ultimi arrivati in casa Modica, il giovane Fravola. Para Elesaj ed è trionfo per lo Sciacca.

Nei tempi regolamentari Sciacca e Modica si dividono la posta in gioco. Finisce due a due e si va ai calci di rigore. Due volte in vantaggio il Modica, due volte rimonta lo Sciacca.

In gol il Modica con Savasta e pareggio dello Sciacca, prima con Mangiaracina, poi con un colpo di testa “spizzicato” da Pisciotta al 93’ su splendida rovesciata di Mangiaracina.

Finisce con una grande festa di sport con gli applausi dei tifosi per entrambe le squadre. Il Modica torna a casa con un risultato deludente ma con la coscienza di avere giocato un’ottima partita. In vantaggio fino al 93’, nei minuti finali il Modica subisce l’assalto dello Sciacca. Dapprima Aleio salva su Mangiaracina e sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, è Pisciotta a depositare in rete il pallone e a portare la sua squadra ai calci di rigore.

E ai rigori trionfa proprio lo Sciacca. Finisce con la premiazione in campo da parte del presidente regionale Sandro Morgana e dei dirigenti. Premiato il Modica, poi tocca allo Sciacca di mister Brucculeri alzare in alto la Coppa per il secondo anno consecutivo

