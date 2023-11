Lettera dal cielo. Le parole di don Raffaele Campailla in un video-omaggio. GUARDA IL VIDEO

Un ricordo e un omaggio per padre Raffaele Campailla. Su youtube, a tre anni dalla sua scomparsa a causa del covid, è stato pubblicato un video che lo commemora mentre una messa è stata celebrata in sua memoria proprio per questo anniversario. Ecco a seguire la “Lettera dal cielo”

“Non possiamo prevedere i progetti di Dio per noi. Dobbiamo solo fidarci di Lui” . Il 21 Novembre del 2020, la comunità della Parrocchia Maria SS. Nunziata di Ragusa perde il suo amato parroco a causa del Covid: Padre Raffaele Campailla. A distanza di anni, rimane fisso nel cuore di chi lo ha conosciuto il ricordo indelebile del suo esserci. Padre Raffaele viene ricordato come il parroco del sorriso, una persona che ha scelto di spendersi per gli altri per amore di Cristo. A piccoli e grandi manifestava la sua fede con semplicità e con cuore rivolto verso Gesù. Traendo ispirazione da una preghiera, con questo video abbiamo cercato di entrare in empatia con quei sentimenti che provava per coloro che lo hanno conosciuto e amato. Una lettera dal Cielo, quella che magari vorremmo ricevere da chi ormai non c’è più e che adesso vive in Dio”.