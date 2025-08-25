“Le Querce del ’55”: i 70 anni dei monterossani che non hanno mai smesso di essere amici

Una cena speciale, all’insegna dell’amicizia e dei ricordi, si è riunita la sera del 23 agosto in un noto ristorante di Modica: circa 60 persone originarie di Monterosso Almo, tutte nate nel 1955.

Il gruppo, che si fa chiamare “Le Querce del ’55”, è formato da amici storici, ex compagni di scuola e conoscenti che, nonostante il trascorrere del tempo, hanno conservato un legame profondo. A unirli non solo le radici comuni nel piccolo borgo ibleo, ma anche una vivace chat WhatsApp che porta lo stesso nome.

Le Querce del ’55: amicizia che resiste al tempo

Per i nati del ’55, questo evento non è soltanto una cena, ma una vera e propria celebrazione della vita. Molti di loro oggi vivono lontano – chi nel Nord Italia, chi all’estero, tra Germania e Salisburgo – ma non hanno voluto mancare all’appuntamento.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per tornare a condividere ricordi, affetto e momenti di spensieratezza, rinsaldando un legame nato sui banchi di scuola e mai interrotto.

Una cena a Modica per celebrare i 70 anni

La scelta del ristorante di Modica non è stata casuale: un luogo accogliente che ha fatto da cornice a una serata di festa e convivialità. L’atmosfera è stata quella tipica delle grandi rimpatriate, fatta di abbracci, racconti e risate.

Per i 70enni di Monterosso Almo, è stata un’occasione per celebrare insieme il traguardo dei 70 anni, con la consapevolezza che le vere radici affettive non si perdono mai, nemmeno con la distanza.

