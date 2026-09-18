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Lavoro nel ragusano: undicimila ingressi in tre mesi. Operai e servizi guidano la domanda
18 Set 2026 06:38
Da noi il lavoro c’è, ma ha un identikit abbastanza preciso: è soprattutto operativo, spesso legato ai servizi e in larga parte a tempo determinato. Nel trimestre luglio-settembre 2026 le imprese della provincia di Ragusa hanno programmato 11.430 entrate. È la fotografia del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro. Non sono 11.430 nuovi occupati: il dato misura i rapporti di lavoro che le aziende prevedono di attivare e comprende quindi anche esigenze temporanee e sostituzioni.
A guidare la domanda sono gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, che rappresentano il 35% degli ingressi previsti. Subito dietro, con il 33%, ci sono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi. Un altro 24% riguarda profili generici. Molto più contenuto il peso di dirigenti, specialisti e tecnici, appena il 6%, mentre gli impiegati si fermano al 2%.
La distribuzione per settori spiega ancora meglio dove si concentrano le opportunità. Alloggio, ristorazione e turismo valgono 1.440 ingressi nel trimestre. Seguono i servizi alla persona, con 1.320, il commercio, con 1.290, e le costruzioni, con 840. Altri 290 posti programmati riguardano i servizi operativi di supporto alle imprese.
Si tratta di un mercato del lavoro fortemente legato alla struttura dell’economia ragusana: turismo e ristorazione, vendita, assistenza alle persone, edilizia, artigianato e attività operative. Non è invece possibile trasformare questi dati in una classifica certa di singoli mestieri – cuochi, camerieri, muratori, elettricisti o commessi – perché il dato provinciale utilizzato distingue soprattutto grandi gruppi professionali e settori.
C’è poi l’altro lato della medaglia: la stabilità dei contratti. L’81% delle entrate previste è a tempo determinato. Il tempo indeterminato rappresenta appena il 10% e l’apprendistato il 3%. Più del 70% delle opportunità, inoltre, proviene dalle microimprese. È quindi una domanda diffusa sul territorio, ma fortemente frammentata e in molti casi legata alla stagionalità.
I numeri spiegano anche un apparente cortocircuito che ricorre sempre più spesso nel ragusano: le imprese cercano personale, mentre una parte dell’offerta di lavoro fatica a trovare una collocazione stabile. Non sempre domanda e offerta coincidono per competenze, disponibilità e condizioni contrattuali.
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