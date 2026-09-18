Lavoro nel ragusano: undicimila ingressi in tre mesi. Operai e servizi guidano la domanda

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Da noi il lavoro c’è, ma ha un identikit abbastanza preciso: è soprattutto operativo, spesso legato ai servizi e in larga parte a tempo determinato. Nel trimestre luglio-settembre 2026 le imprese della provincia di Ragusa hanno programmato 11.430 entrate. È la fotografia del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ministero del Lavoro. Non sono 11.430 nuovi occupati: il dato misura i rapporti di lavoro che le aziende prevedono di attivare e comprende quindi anche esigenze temporanee e sostituzioni.

A guidare la domanda sono gli operai specializzati e i conduttori di impianti e macchine, che rappresentano il 35% degli ingressi previsti. Subito dietro, con il 33%, ci sono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi. Un altro 24% riguarda profili generici. Molto più contenuto il peso di dirigenti, specialisti e tecnici, appena il 6%, mentre gli impiegati si fermano al 2%.

La distribuzione per settori spiega ancora meglio dove si concentrano le opportunità. Alloggio, ristorazione e turismo valgono 1.440 ingressi nel trimestre. Seguono i servizi alla persona, con 1.320, il commercio, con 1.290, e le costruzioni, con 840. Altri 290 posti programmati riguardano i servizi operativi di supporto alle imprese.



Si tratta di un mercato del lavoro fortemente legato alla struttura dell’economia ragusana: turismo e ristorazione, vendita, assistenza alle persone, edilizia, artigianato e attività operative. Non è invece possibile trasformare questi dati in una classifica certa di singoli mestieri – cuochi, camerieri, muratori, elettricisti o commessi – perché il dato provinciale utilizzato distingue soprattutto grandi gruppi professionali e settori.



C’è poi l’altro lato della medaglia: la stabilità dei contratti. L’81% delle entrate previste è a tempo determinato. Il tempo indeterminato rappresenta appena il 10% e l’apprendistato il 3%. Più del 70% delle opportunità, inoltre, proviene dalle microimprese. È quindi una domanda diffusa sul territorio, ma fortemente frammentata e in molti casi legata alla stagionalità.

I numeri spiegano anche un apparente cortocircuito che ricorre sempre più spesso nel ragusano: le imprese cercano personale, mentre una parte dell’offerta di lavoro fatica a trovare una collocazione stabile. Non sempre domanda e offerta coincidono per competenze, disponibilità e condizioni contrattuali.

© Riproduzione riservata