L’Avimecc Modica non tiene mentalmente, i biancoazzurri sconfitti in tre set a Lecce

L’Avimecc Modica incassa una sconfitta netta in trasferta contro l’Aurispa Link per la Vita Lecce, uscendo dal campo con un 3-0 (25/22, 25/20, 25/13) che mette in evidenza le difficoltà mentali della squadra siciliana. Nonostante un buon inizio e un primo set combattuto, i biancoazzurri di coach Distefano hanno progressivamente ceduto terreno ai padroni di casa, i quali, guidati dal nuovo palleggiatore Marco Fabroni, hanno saputo gestire il match con ordine e precisione.

Nel primo set, Modica ha risposto colpo su colpo, riuscendo a ridurre lo svantaggio iniziale (8-4) e portandosi a ridosso di Lecce (16-15). Tuttavia, nel finale, un ace di Ferrini ha chiuso il set per i salentini con un punteggio di 25-22. Nel secondo parziale, nonostante un equilibrio iniziale, Lecce ha aumentato la pressione, approfittando di un break decisivo che ha portato Modica a cedere 25-20.

Il terzo set ha visto un’Avimecc ormai demotivata e incapace di reagire; Lecce ha dominato il campo, chiudendo facilmente sul 25-13. Modica ha mostrato segni di cedimento mentale, mentre Lecce ha sfruttato l’opportunità per conquistare tre punti importanti in classifica.

L’Avimecc Modica, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dovrà riorganizzarsi rapidamente per il prossimo incontro casalingo contro la Rinascita Lagonegro, dove sarà fondamentale ritrovare stabilità e concentrazione per uscire dalla fase negativa.

