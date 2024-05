L’Asd Free Ball Ragusa si aggiudica la “prima”

L’Asd Free Ball Ragusa ha dimostrato cuore, tecnica e agonismo, vincendo la finale d’andata dei play-off di Prima Divisione contro una tenace e mai doma Augusta. La partita, svoltasi giovedì alla Palestra Pappalardo, è stata una sfida emozionante che ha visto gli iblei prevalere con un punteggio di 3 set a 1.

Ora, gli occhi sono puntati sulla partita di ritorno, che si terrà il 25 maggio alle 18 ad Augusta. Tuttavia, per gli iblei di coach Bottone e Migliore, la vittoria in casa rappresenta già un’importante soddisfazione.

Coach Massimiliano Migliore ha espresso la sua soddisfazione per la performance della squadra: “Entrambe le formazioni avevano voglia di vincere e di superarsi a vicenda, ed è stato bello così, perché è venuta fuori una sfida di altissimo livello tecnico. La chiave del nostro successo è stata, probabilmente, una maggiore capacità di concretizzare il lavoro prodotto nelle fasi cruciali del match. Un ringraziamento speciale va al pubblico, che ha affollato la Palestra Pappalardo di via Aldo Moro, numeroso e partecipe, spingendoci letteralmente alla vittoria finale nell’ultima partita della stagione in casa.”

Migliore ha sottolineato come questa stagione abbia regalato molte soddisfazioni e qualche delusione, ma che il cammino è stato ricco di ostacoli superati grazie a un gruppo coeso e determinato. “Ora ci attende la sfida finale ad Augusta. Cercheremo, come sempre, di farci trovare pronti. Sarà il campo, ovviamente, a dare il responso finale.”

La squadra si prepara quindi con determinazione per affrontare la decisiva partita di ritorno, con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie D.

