L’agricoltura che si rinnova. Il sistema acquaponico di Mangrovia a Sampieri

“La nostra produzione, oltre che essere sostenibile, è anche sartoriale e artigianale” a parlare è Lorenzo Cannella ideatore e fondatore di Mangrovia che viaggia con una marcia in più nel comparto agricolo da tempo in sofferenza. Trentuno anni, sciclitano, oggi presidente dei giovani imprenditori di Confagricoltura, con il sistema acquaponico applicato nella sua azienda di Sampieri ha fatto quel salto di qualità che si attendeva da tempo in un settore, quello agricolo, agonizzante.

“Ci occupiamo quotidianamente di selezionare le migliori Baby Leaf e Niche producendo erbette sane e ricercate, espressione massima non solo del sapore della pianta scelta, ma anche visivamente adatte per una equilibrata composizione gastronomica – spiega il giovane imprenditore sciclitano – questo perché oltre alla sostenibilità è importante anche il lavoro di cura in grado di garantire e promuovere una fiduciosa e sana collaborazione di rete tra aziende”.

Quali i benefici del sistema acquaponico rispetto alle coltivazioni tradizionali?

Tanti i benefici. L’acqua è costantemente riutilizzata e non dispersa,

il prodotto di scarto dei pesci diventa uno straordinario fertilizzante naturale, le verdure ed il pesce non sono contaminati da agenti esterni, quali i pesticidi e gli antibiotici, e c’è un controllo costante in tutte le fasi della crescita delle nostre piante e dei nostri pesci per produrre in maniera naturale, sana ed etica.

In che consiste il sistema acquaponico

“È un sistema circolare naturale. Pesci, piante e batteri ricreano un ecosistema sano che non ha bisogno di pesticidi e antibiotici per regalarci prodotti buoni, sani e sostenibili – spiega Lorenzo Cannella – dalle vasche di allevamento dei pesci l’acqua, ricca di sostanza organica, viene filtrata e utilizzata per coltivare le piante in serra. Le piante trattengono i nutrienti di cui hanno biso gno per crescere, depurando cosi l’acqua che può tornare ai pesci e riparte il nuovo ciclo: ecco l’economia circolare! Quanta preziosa acqua viene risparmiata con questo sistema”.