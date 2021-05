L'Abiomed Bike & Co. Ragusa domenica di scena a Erice per la prova unica del campionato regionale giovanile Xco - Ragusa Oggi

L’Abiomed Bike & Co. Ragusa domenica di scena a Erice per la prova unica del campionato regionale giovanile Xco

Si torna a correre. Domenica, 9 maggio, i giovani atleti dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa saranno impegnati a Erice per la prova unica del campionato regionale giovanile Xco, valida anche come penultimo appuntamento di Coppa Sicilia per le classi esordienti, allievi e junior. Il sodalizio ragusano scenderà in pista con la valanga rosa formata da Alessia Micieli, Anastasia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino.

Assieme a loro anche Saro Criscione, Giuseppe Carpano e Piergiorgio Cabibbo che, per quanto riguarda la categoria Esordienti, cercheranno di portare a casa un buon risultato. “Anche stavolta – sottolinea il team manager Maurizio Schembari – ci confronteremo con una situazione tutt’altro che semplice perché tutte le squadre sono a caccia di punti per migliorare la posizione in classifica dei propri atleti e per migliorarsi.

Il tracciato si preannuncia molto tecnico e interessante e rappresenterà, ancora una volta, la possibilità, data ai nostri atleti, di misurarsi al cospetto di altri concorrenti.

Noi abbiamo avuto modo di prepararci con attenzione in queste settimane, sfruttando al meglio la pausa dello scorso weeend. Siamo carichi e proveremo a fare valere il tasso di esperienza fin qui accumulato. Dovremo muoverci con grande sagacia e cautela, ma soprattutto con notevole intuito sportivo, per riuscire a portare a casa dei risultati che ci forniranno l’entusiasmo giusto per portare a compimento anche le altre prove di questa stagione”.