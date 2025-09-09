Tris di vittorie per Enzo Dantoni, in sella alla sua mountainbike per il team sciclitano Revolutionbike

Vittorie che segnano una stagione importante, decisiva nella “storia” ciclistica dello sciclitano Enzo Dantoni. Nella sua categoria ha conquistato il 1° posto nella Coppa Sicilia MTB, primo posto anche nel Campionato Sicilia Est e nella Challenge Coasts Sicilia e Calabria. Sacrifici, determinazione, allenamenti personali e di gruppo e gare in un mix di impegno proprio e della squadra cui fa capo. Alto il livello tecnico e sportivo raggiunto dal ciclista sciclitano, portacolori della Revolutionbike, in questa stagione 2025 affrontando anche percorsi difficili. “La mountain bike richiede tanta preparazione e prosciuga molte energie fisiche – commenta l’atleta – è stata una stagione lunga e impegnativa; una stagione però che ci ha permesso di portare a casa risultati importanti. Dedico questi risultati alla squadra, alla mia famiglia ed a tutti coloro che hanno creduto in me”.

