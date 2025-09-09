Home / Ciclismo

Tris di vittorie per Enzo Dantoni, in sella alla sua mountainbike per il team sciclitano Revolutionbike

09 Set 2025 10:48

Vittorie che segnano una stagione importante, decisiva nella “storia” ciclistica dello sciclitano Enzo Dantoni. Nella sua categoria ha conquistato il 1° posto nella Coppa Sicilia MTB, primo posto anche nel Campionato Sicilia Est e nella Challenge Coasts Sicilia e Calabria. Sacrifici, determinazione, allenamenti personali e di gruppo e gare in un mix di impegno proprio e della squadra cui fa capo. Alto il livello tecnico e sportivo raggiunto dal ciclista sciclitano, portacolori della Revolutionbike, in questa stagione 2025 affrontando anche percorsi difficili. “La mountain bike richiede tanta preparazione e prosciuga molte energie fisiche – commenta l’atleta – è stata una stagione lunga e impegnativa; una stagione però che ci ha permesso di portare a casa risultati importanti. Dedico questi risultati alla squadra, alla mia famiglia ed a tutti coloro che hanno creduto in me”.

