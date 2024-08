Bike: la Naturosa Bike & Co. Ragusa di scena anche ad Anagni

La Naturosa Bike & Co. Ragusa ha aggiunto un altro evento memorabile al proprio calendario, dimostrando che la passione per il ciclismo non conosce pause, neanche durante il mese di agosto. Il team, sotto la guida del presidente Giuseppe Nascondiglio, ha partecipato con determinazione a una competizione molto impegnativa ad Anagni, in provincia di Frosinone, mettendo alla prova i propri Allievi in una gara che ha visto una forte concorrenza.

I ciclisti ragusani Corrado Spataro e Salvatore Caruso hanno gareggiato con impegno, cercando di emergere in una competizione caratterizzata dalla presenza di molti atleti di alto livello. Mentre Spataro non è riuscito a concludere la gara, Caruso ha ottenuto un notevole settimo posto, un risultato di cui andare fieri, dato l’alto livello della competizione.

Il presidente Nascondiglio ha espresso la sua gratitudine verso i genitori, i partner e lo staff tecnico, guidato dal direttore sportivo Giampiero Pitino, per il continuo supporto. “Grazie a tutti per l’impegno e la dedizione che dimostrano, che ci permettono di competere con successo anche lontano da casa,” ha dichiarato Nascondiglio, riconoscendo l’importanza di questa collaborazione per i successi ottenuti dal team.

