Il ciclismo per i giovani: a Modica la Revolution Bike Academy

La Revolution Bike di Modica si conferma un punto di riferimento per la mountain bike (mtb) in Sicilia, e non solo, grazie a una combinazione di eventi di grande prestigio e attività formative. Tra gli appuntamenti più importanti, spicca il 5° XCO Città di Modica-Cyclò, previsto per marzo 2025, che rappresenta uno dei principali eventi della stagione di mtb in Sicilia.

Un altro aspetto rilevante è la Revolution Bike Academy, una scuola di ciclismo dedicata ai giovani, che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della bici, non solo con l’intento di prepararli a una carriera agonistica, ma anche per promuovere l’amore per lo sport all’aria aperta e la condivisione di emozioni uniche. Quest’anno, l’Academy ha ottenuto un risultato significativo: è diventata una scuola riconosciuta dalla Federazione Italiana Ciclismo, inserendosi così in un circuito di scuole regionali di alto livello.

I corsi si terranno tre giorni a settimana: lunedì dalle 16:00 alle 17:00, martedì dalle 15:30 alle 17:00, e giovedì dalle 15:30 alle 17:00, presso il Revo-Park di Modica, in via Emanuele Sulsenti SN. I ragazzi potranno allenarsi sui sentieri del parco, affrontando diverse difficoltà e praticando esercizi specifici. Lo staff della scuola è composto da 7 istruttori, che guidano i giovani nell’apprendimento delle tecniche ciclistiche, dalla mountain bike alla strada, passando per il cicloturismo.

In aggiunta alle uscite all’aperto, i ragazzi parteciperanno anche a sessioni in palestra per migliorare la preparazione fisica. Le lezioni proseguiranno fino a giugno 2025, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovanissimi che, in futuro, potranno entrare a far parte del team agonistico.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Revolution Bike al 349.4214555, scrivere a asdrevolutionbike@gmail.com, oppure visitare il sito ufficiale della Federazione Italiana Ciclismo: https://www.federciclismo.it/scuole/asd-revolution-bike-modica/.

© Riproduzione riservata