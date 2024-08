Dalla Basilicata alla Sicilia, l’Asd Bike & Co. Ragusa sempre in prima linea

La squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a distinguersi nel panorama ciclistico, dimostrando il proprio valore in competizioni che vanno dalla Basilicata alla Sicilia. Durante un weekend in Basilicata, caratterizzato da condizioni meteorologiche estreme, i ciclisti del sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio hanno affrontato sfide notevoli. Nella categoria Juniores, Samuele Basile e Giovanni Distefano hanno gareggiato con impegno, ma sono stati sfortunati: Basile è stato coinvolto in una caduta, mentre Distefano ha visto la sua corsa compromessa da una foratura che gli ha impedito di concludere quella che si preannunciava come una performance straordinaria.

I Giovanissimi, invece, hanno continuato a brillare grazie a Paolo Alì, che nella categoria 5G ha conquistato un prestigioso terzo posto durante la settima prova di Coppa Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto. Questo risultato conferma la costante crescita e l’ottima preparazione dei giovani atleti della Naturosa Bike & Co.

La società iblea ha voluto esprimere la propria gratitudine ai partner, allo staff e ai genitori, sottolineando come il supporto di tutti sia fondamentale per il raggiungimento di questi straordinari risultati. L’orgoglio per i successi ottenuti riflette l’impegno e la determinazione con cui la squadra affronta ogni competizione, consolidando la propria posizione nel mondo del ciclismo giovanile.

