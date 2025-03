Modica inaugura il Mediterranea Mtb Challenge con un grande spettacolo di sport

Il Mediterranea Mtb Challenge parte con il piede giusto a Modica, regalando un’emozionante giornata di sport nella quinta edizione dell’XCO Città di Modica-Cyclò. L’evento ha visto oltre 200 atleti al via, confermando il grande richiamo della competizione per il movimento siciliano delle ruote grasse. Squadre e corridori sono arrivati in città dopo lunghe trasferte, testimoniando il prestigio raggiunto dalla manifestazione, organizzata con passione dall’Asd Revolutionbike.

La gara, che rappresentava il terzo appuntamento stagionale in Sicilia, aveva un’importanza particolare: era infatti prima prova Top Class regionale, oltre a essere valida per la Coppa Sicilia, il Campionato Interprovinciale Sicilia Est e la Coppa Jonica Libertas.

Il dominio di Lo Monaco nella gara principale

Nella batteria principale, dedicata alle categorie assolute, a imporsi è stato Salvatore Lo Monaco (Team Race Mountain), che ha dominato la prova sui quattro giri del tracciato, chiudendo in 1h04’05” e infliggendo quasi due minuti di distacco al primo degli inseguitori, Nazareno Saglibene (Racing Team Agrigento), che ha primeggiato tra gli Juniores. Terzo assoluto e vincitore della categoria M1 Antonino Analfino, sempre del Racing Team Agrigento.

A seguire, hanno chiuso nelle prime posizioni Antonino Puglisi (Liotri on the Rocks), vincitore fra gli M2, Gianluca Spampinato (Madone-Team Bike Sicilia) e Andrea Finocchiaro (Team Bike Noto), che ha conquistato il titolo Under 23.

I vincitori di categoria

Ecco i migliori nelle rispettive categorie:

Master 3 (M3): Angelo Parisi (Special Bikers)

Angelo Parisi (Special Bikers) Master 4 (M4): Alfio Leonardi (Bike 1275)

Alfio Leonardi (Bike 1275) Master 5 (M5): Giuseppe Migliore (Team Melanzì Vittoria)

Giuseppe Migliore (Team Melanzì Vittoria) Master 6 (M6): Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto)

Filippo Finocchiaro (Team Bike Noto) Master 7 (M7): Vito Lombardo (Special Bikers)

Vito Lombardo (Special Bikers) Master 10 (M10): Angelo Fontana (Special Bikers)

Angelo Fontana (Special Bikers) Donne W6: Carmela Mazza (Liotri on the Rocks)

Nelle categorie giovanili si sono distinti:

Esordienti 1° anno: Giuseppe Giglia (Team Nibali)

Giuseppe Giglia (Team Nibali) Esordienti 2° anno: Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team)

Matteo Arcidiacono (Catania Bike Team) Allievi 1° anno: Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling)

Ivan Mortillaro (Gi Esse Pro Cycling) Allievi 2° anno: Paolo Agliadoro (Ciclotour)

Paolo Agliadoro (Ciclotour) Donne Esordienti: Karla Scalia (Mongibello Mtb Team) e Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team)

Karla Scalia (Mongibello Mtb Team) e Flavia Maria Zuccarello (Mongibello Mtb Team) Donne Allieve: Sarah Lardizzone (KTM Academy Le Marmotte) e Maura Grazia Cerruto (Nonsolobike)

Un evento da ricordare

L’Area Attrezzata Mangiagesso di Modica ha fatto da cornice a questa straordinaria giornata di sport, accogliendo atleti, accompagnatori e appassionati in un clima di grande entusiasmo. L’Amministrazione Comunale ha sostenuto con forza l’iniziativa, contribuendo alla perfetta riuscita dell’evento.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento del Mediterranea Mtb Challenge, in programma tra due settimane con l’XC Finestrelle a Santa Ninfa (TP).

