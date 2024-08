Naturosa Bike & Co. Ragusa in evidenza con Firullo che al Città di Falcone arriva al secondo posto

I ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa continuano a pedalare con determinazione anche durante le giornate estive di agosto, mantenendo un ritmo elevato in vista della parte finale della stagione. Un esempio del loro impegno è stato recentemente fornito da Leonardo Firullo, che ha partecipato al tradizionale Trofeo Città di Falcone, tenutosi in provincia di Messina. Firullo, gareggiando nella categoria G6, ha conquistato un meritatissimo secondo posto, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua tenacia, nonostante la forte concorrenza.

Il presidente della Naturosa Bike & Co., Giuseppe Nascondiglio, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato. “Siamo davvero entusiasti per questo risultato positivo,” ha commentato. “Testimonia la grande volontà e abnegazione dell’intero gruppo, oltre che dei singoli atleti. È una dimostrazione della qualità del lavoro svolto dal nostro staff tecnico, che continua a confermarsi eccellente. Questo mese di agosto è stato ricco di stimoli e spunti, e ci prepara per un settembre che promette di regalarci ulteriori soddisfazioni prima della conclusione della stagione.”

Nascondiglio ha anche voluto ringraziare i direttori sportivi, i collaboratori, gli sponsor e i genitori, sottolineando che il loro supporto è fondamentale per il successo della squadra. “Davvero una bella avventura quella che tutti insieme stiamo vivendo,” ha concluso, evidenziando lo spirito di squadra che caratterizza la Naturosa Bike & Co. Ragusa.

