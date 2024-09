Bike: dalla Coppa Sant’Agata alla Coppa Diddi, i giovani della Naturosa Ragusa di nuovo in vetrina

La squadra ciclistica Naturosa Bike & Co. Ragusa continua a distinguersi nelle competizioni a livello nazionale, portando avanti una stagione ricca di soddisfazioni e successi. Lo scorso venerdì, gli atleti juniores del team, guidati dal presidente Giuseppe Nascondiglio, hanno partecipato a una gara a Belvedere, dove Samuele Basile, nonostante un problema meccanico, ha conquistato un rispettabile terzo posto. Flavio Schembari ha ottenuto un quinto posto, mentre Luciano Marino è stato costretto al ritiro a causa di una caduta.

Parallelamente, gli allievi della squadra hanno gareggiato in Toscana, mostrando ancora una volta il loro talento. Corrado Spataro ha portato a termine la prova con una prestazione notevole, nonostante l’alto livello di difficoltà della gara. I compagni di squadra Salvatore Caruso e Angelo Brugaletta, purtroppo, sono stati costretti al ritiro.

In Sicilia, durante la nona prova di Coppa Sicilia a Mineo, i ciclisti Lorenzo Gualato, Paolo Alì, e Leonardo Firullo hanno tutti raggiunto il podio, dimostrando le loro qualità e continuando a rendere orgoglioso il loro team.

Il presidente Nascondiglio ha espresso la sua soddisfazione per le prestazioni del team: “È stato un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il nostro gruppo, che si fa onore in ogni competizione a cui partecipa. Davvero bravi e tenaci i nostri ragazzi. Grazie ai nostri partner e ai genitori che sostengono i propri figli in ogni circostanza. E devo dire che questo li aiuta molto, il fatto di sentire attorno il calore della propria famiglia.”

