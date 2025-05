Motyka Modica, debutto da campioni: doppietta e podi alla Coppa Sicilia XCO

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E la Motyka Bike School Modica ha cominciato la stagione agonistica 2025 nel migliore dei modi, conquistando podi e piazzamenti di prestigio nella prima tappa della Coppa Sicilia Giovanissimi XCO, andata in scena a Ragalna.

Subito protagonista Giuseppe Agosta, che al suo esordio assoluto in una gara regionale ha centrato un sorprendente terzo posto nella categoria GM1, confermando il valore della preparazione e del talento emergente nel vivaio modicano.

Ancora più brillante il risultato nella categoria GM3, dove Nicolò Tagliarini ha dominato la gara, tagliando per primo il traguardo. Sul secondo gradino del podio, a completare una doppietta tutta Motyka, il compagno di squadra Simone Adamo. Da segnalare anche il decimo posto di Gabriele Aprile, autore di una prestazione solida.

In GM4, Andrea Giannone ha ottenuto un buon sesto posto, mentre Leonardo Caccamo, Emanuele Ferlito e Saro Cicero – tutti all’esordio – si sono classificati rispettivamente al 18°, 22° e 24° posto, portando a termine con determinazione la loro prima esperienza in una competizione regionale.

“Non vedevamo l’ora di tornare a gareggiare – ha dichiarato con entusiasmo Arianna Melilli, responsabile della squadra – e lo abbiamo fatto come sempre con il sorriso e grande energia. Alla luce dei tanti debutti, non possiamo che essere fieri di ciò che i ragazzi hanno ottenuto. Da domani si torna subito al lavoro con i coach Laura Melilli e Rosario Tagliarini per preparare al meglio le prossime tappe”.