La Volley Modica torna in palestra, domenica c’è la trasferta a Sabaudia

L’Avimecc Modica torna al lavoro con rinnovato entusiasmo e fiducia dopo due vittorie consecutive che hanno dato una svolta positiva al campionato. Con questa nuova consapevolezza, la squadra si prepara ad affrontare una sfida impegnativa domenica, alle ore 16, contro la Vydia Viridex Sabaudia al “PalaVitaletti”.

Situazione in casa biancoazzurra

Dopo un avvio di stagione difficile, i “Galletti” guidati dal capitano Stefano Chillemi sembrano aver trovato il giusto equilibrio e affrontano ogni impegno con la determinazione di chi vuole continuare a crescere. Le vittorie contro Lagonegro e Campobasso hanno rafforzato la fiducia della squadra, che ora guarda al futuro con maggiore ottimismo.

L’avversario

La trasferta in terra laziale rappresenta un banco di prova significativo. La Vydia Viridex Sabaudia, quinta nel girone Blu di Serie A3 con 12 punti, è una formazione di buon livello che cerca riscatto dopo la sconfitta subita contro Reggio Calabria. I padroni di casa daranno sicuramente filo da torcere, rendendo il confronto un test importante per valutare i progressi del Modica.

Obiettivi e determinazione

Il clima sereno e la ritrovata fiducia sono un’ottima base, ma il tecnico e il gruppo sanno che non possono abbassare la guardia. Ogni partita, in una stagione così competitiva, è cruciale, e la sfida contro Sabaudia sarà l’occasione per confermare i miglioramenti e proseguire sulla strada giusta.

Con spirito combattivo e voglia di divertirsi e far divertire, l’Avimecc Modica è pronta a scendere in campo e continuare a dimostrare il suo valore, consapevole che il percorso è ancora lungo e pieno di sfide.

