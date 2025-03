La Volley Modica porta la serie a gara 3: battuta Lagonegro al tie-break

Si deciderà in gara 3 chi tra Rinascita Lagonegro e Avimecc Modica accederà alla semifinale dei play-off di Serie A3 di pallavolo. I “Galletti” della Contea hanno conquistato la possibilità di giocarsi il passaggio del turno vincendo un’intensa gara 2 al “PalaRizza”, superando Lagonegro al tie-break dopo 2 ore e 32 minuti di grande battaglia.

L’andamento della gara

L’impatto di Modica sul match è quello giusto. Capelli e compagni scendono in campo concentrati e determinati, prendendo subito il controllo del gioco (8-6). Lagonegro rimane in scia (16-15), ma nelle fasi finali della prima frazione i padroni di casa allungano e chiudono il set 25-22 in 32 minuti.

Nel secondo parziale, Modica prosegue con lo stesso ritmo. Dopo un inizio equilibrato (8-7), la squadra di coach Distefano alza l’intensità e scava un solco decisivo (16-11). Con un parziale di 5-1, i biancoazzurri chiudono 25-12 in 28 minuti, grazie a un attacco vincente di Capelli.

Quando la gara sembra ormai indirizzata, Lagonegro reagisce. Guidati da Kantor, gli ospiti ritrovano convinzione e con Cantagalli in grande spolvero ribaltano il trend (7-8). Modica fatica a tenere il passo (13-16), prova a ricucire (19-21), ma Lagonegro chiude 23-25 in 40 minuti, riaprendo il match.

Nel quarto set, Modica parte bene (8-7), ma un blackout consente a Lagonegro di prendere il largo (10-16). Il muro degli ospiti si fa invalicabile, mentre Cantagalli mette a segno il colpo finale per il 20-25 in 29 minuti, rimandando tutto al tie-break.

La battaglia decisiva

Il quinto set è un duello punto a punto (4-5). Al cambio di campo, Lagonegro è avanti di uno (7-8), ma Modica non molla e ribalta la situazione (10-9). Padura Diaz incita il pubblico, i biancoazzurri allungano (12-10) e, nonostante la resistenza di Lagonegro, chiudono la partita 15-12 con un block-out decisivo dello stesso Padura Diaz.

Le dichiarazioni post-partita

Coach Enzo Distefano esprime grande soddisfazione: “Doveva essere una partita di testa e di cuore, e così è stata. Lagonegro ha reagito bene, ci ha messo in difficoltà, ma i ragazzi nel tie-break hanno dimostrato carattere e determinazione. Andremo a Lagonegro a giocarci il passaggio del turno a viso aperto”.

Il capitano Stefano Chillemi sottolinea l’importanza della vittoria: “Sapevamo di poter fare bene davanti al nostro pubblico e ci siamo riusciti. Adesso ci attende una gara 3 in cui daremo tutto per continuare a inseguire il nostro sogno”.

L’appuntamento con la decisiva gara 3 è fissato per mercoledì prossimo a Villa D’Agri. Sarà una sfida senza appello per un posto in semifinale.

