La Virtus in un finale al cardiopalmo conquista il derby contro la Svincolati Milazzo

Partita dal finale al cardiopalmo. Ragusa vince e regge agli assalti di Milazzo. Una sequenza impressionante di tiri da tre, inizia così il secondo derby stagionale per la Virtus che ospita la Svincolati Milazzo per la decima giornata di campionato di serie B. Nel primo minuto e mezzo di gioco dopo la prima segnatura da parte degli ospiti con Lalic, arriva prima una doppietta di Fabi dall’arco grande, seguita nel ribaltamento di fronte, ancora da Lalic e per la Virtus da Adeola che sigla il 9 a 5. Una serata che si apre con grandi percentuali al tiro e che premia comunque la velocità di Ragusa che punta sulla difesa per aprirsi il campo. Punteggio altissimo per la prima frazione che si chiude con un +11 per Ragusa, 35-24.

Nei secondi 10 di gioco, Milazzo inizia a lavorare in difesa e a centrare qualche bersaglio in più e Ragusa perde qualche pallone di troppo. Il risultato è che in cinque minuti Ragusa segna 6 punti contro i 12 di Milazzo. Un time out di Ragusa quando Costa porta Milazzo a – 2, segna la ripresa della formazione di casa che rimette qualche punto di distanza con Fabi da 3 e poi con Brown e Peterson ai liberi. La partita si fa più nervosa. Si va a riposo con Ragusa ancora in vantaggio, 49-43.

La ripresa segna l‘arrembaggio di Milazzo che con due conclusioni dalla lunga distanza di Rimsa, impatta il punteggio sul 49-49. Brown prende per mano la squadra. Con 7 punti in fila e il supporto di Peterson e Fabi, in due minuti di fuoco porta Ragusa a +12. Lalic non ci sta e guida ancora una volta la rimonta di Milazzo; sono suoi i 7 punti che assieme al tiro da tre di capitano Bolletta riportano gli Svincolati a -2. Ancora benzina sul fuoco e Ragusa reagisce con Fabi (fino a quel momento con il 100 per cento dal campo), Peterson e con un tiro contrastato di Brown che segna e si prende anche il libero aggiuntivo. La Virtus chiude la frazione avanti di 6, 70 a 64. Ultimo quarto di fuoco: Maulal, Rimsa e Lalic ancora nel tentativo di ricucire. Ragusa riesce a rispondere e nonostante le bocche da fuoco della squadra ospite, rintuzza gli assalti. Sul punteggio di 88 a 82 un fallo (discutibile a onore del vero) fischiato a Lalic porta in lunetta Peterson che non sbaglia. Sarà lo stesso Lalic a fare ballare la palla sul ferro (e tremare i polsi dei tifosi di Ragusa) nel suo ennesimo tiro dalla lunga, uno dei rari errori di una partita perfetta per il giocatore di Milazzo. Ultimi secondi di gioco. Ancora Lalic porta Milazzo a -2, Brown sbaglia la conclusione a 6 secondi dalla fine e Tumino prende il rimbalzo decisivo. Il fallo istantaneo di capitano Bolletta su Brown permette a Ragusa di allungare ai liberi, entrambi segnati. Tiro veloce per Milazzo che insacca con Bolletta. Time out. Ragusa si avvicina così alla metà campo di attacco per la rimessa. Fallo su Fabi, manca un secondo alla fine. Primo segnato e secondo sbagliato volontariamente per fare scorrere il tempo. Non va il tiro della disperazione del capitano di Milazzo, con gli Svincolati che escono sconfitti ma a testa alta. Per Lalic 33 punti. Per Ragusa grande prova di carattere

Virtus Ragusa – Svincolati Milazzo 90-88

Il tabellino

35-24; 49-43 (14-19); 70-64 (21-21); 90-88 (20-24)

Virtus Ragusa:Cantone ne, Brown 25, Cardinali 2, Piscetta 2, Fabi 4, Tumino 2, Adeola 13, Peterson 14, Lanzi 6, Mancuso, Barracca, Iannelli 2. All. Di Gregorio

Svincolati Milazzo:Maiorana 7, Malual 7, Costa 13, Spada 2, Doria, Lalic 33, Bolletta 10, Rimsa 11, Marangon 5, La Bua. All.Priulla

Note. Usciti per 5 falli: Malual (Milazzo)

Arbitri: Cappello e Fiannaca di Porto Empedocle

