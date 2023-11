La Virtus batte ai supplementari la Viola Reggio Calabria

Vince, convince, dimostra freddezza e trova coraggio, nei momenti difficili, da squadra. La Virtus ha battuto in casa, dopo un tempo supplementare la Viola Reggio Calabria, una “corazzata” alla vigilia, per la storia che si porta dietro, ma davanti alla quale gli azzurri iblei non hanno manifestato timore reverenziale. Finisce 105 a 98 con un supplementare agguantato dagli ospiti grazie ad una prestazione monstre di Tyrtyshnik che alla fine metterà a referto 36 punti frutto di una grande intelligenza tattica e doti tecniche fuori categoria.

Primo quarto estremamente equilibrato, con Ragusa che trova in Brown chi smazza assist (quattro in poco più di un paio di minuti) e punti. Sarà lui a siglare il + 2 sulla sirena, che fa chiudere il primo quarto con la Virtus in vantaggio di 2 lunghezze, nonostante diversi svarioni in difesa. Per la Viola grande lavoro in regia di Tyrtyshnik preciso anche dalla lunga distanza. Il secondo quarto vede protagonisti Gaetano e Calvi per la Virtus, 9 punti ciascuno nel tempino. A due minuti dal riposo grande, coach Cigarini prende un tecnico per proteste in un momento abbastanza delicato; la sua squadra, la Viola, deve recuperare 5 punti e a Tyrtyshnik vengono fischiati i passi. L’ex nazionale, disturbato sotto canestro perde e riprende la palla, chiede fallo ma l’arbitro non è della stessa idea. Ragusa a un minuto dal fischio della pausa lunga, conduce con il massimo vantaggio 49 a 41. Terzo quarto in cui solo Tyrtyshnik tiene a galla la Viola che chiude sotto di 12, sul 70 a 58. Ottime le giocate di Epifani con Calvi e Gaetano. Ultimo quarto complicato. Dopo quattro attacchi andati a vuoto, la Viola incalza ma è nuovamente Brown a suonare la carica mettento in fila due triple e un canestro da sotto. Siamo sull’80 a 67 a 5 minuti dalla fine ed è il massimo vantaggio. Nella Viola Maksimovic insacca tre triple, e Mavric sbaglia di meno. Una gestione di attacco un po’scellerata non permette alla Virtus di controllare la partita e gli avversari ne approfittano, complice anche il fatto che 4 minuti dalla fine il team di Recupido inizia a perdere i suoi lunghi per 5 falli: prima Vavoli poi Calvi. A 56 secondi dalla fine, brivido: Sorrentino commette fallo su Simonetti, per l’arbitro è antisportivo. Simonetti sbaglia il primo tiro libero e mette a segno il secondo: la Viola è a -2 con palla in mano. Maksimovic tira da tre e segna: quaranta secondo al fischio e la Viola a +1. La Virtus non si lascia andare e trova in Simon il coraggioso tiro da tre. Ragusa è nuovamente a +2, mancano 22 secondi. Il solito Tyrtyshnik tira buttandosi sapientemente addosso a Gaetano che commette così il suo quinto fallo e anche dalla lunetta il regista della Viola non perdona. E’parità, 88 a 88..

Si va ai supplementari: la Viola fallisce quattro liberi consecutivi, Tyrtyshnik è l’unico assieme a Mavric a tenere a galla gli ospiti che perdono Maksimovic per cinque falli. Due triple di Simon, altrettante di Brown e una di Epifani trascinano la Virtus alla vittoria.

Merita di certo una sottolineatura la costanza di Gaetano, il coraggio di Simon, la presenza di Brown, con Calvi, Epifani e capitan Sorrentino pronti e presenti, ma anche il lavoro del team tecnico guidato da coach Recupido si fa sentire; le buone individualità, ne escono potenziate nella fiducia che sentono di avere e nel lavoro di squadra.

“Abbiamo vinto un supplementare senza lunghi, i ragazzi hanno messo l’anima in difesa e tirato fuori qualcosa in più in attacco –- commenta a caldo coach Gianni Recupido -. Sul +15 potevamo amministrare meglio la partita, abbiamo gestito con fretta alcune situazioni d’attacco. Su questi aspetti bisogna migliorare e forse è la cosa più difficile a questo livello: perché conta l’esperienza, la maturità, il saper capire il momento della partita. E ancora su questi aspetti difettiamo. Ma quando andiamo in trance agonistica sappiamo il fatto nostro. Reggio ha un grande potenziale offensivo, ma ci siamo adattati bene anche noi”. Il PalaPadua gremito ha dato una grande mano nel finale: “Abbiamo bisogno di questo entusiasmo, i ragazzi si sono esaltati. L’inizio di questa stagione dimostra che il livello del campionato è alto, molto più di quello che alcuni addetti ai lavori credessero”.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Viola Reggio Calabria 105-98 d1ts

Virtus Ragusa: Brown 23, Piscetta, Epifani 3, Cioppa 9, Simon 16, Cascone ne, Guccione ne, Vavoli 11, Sorrentino 8, Gaetano 23, Mirabella ne, Calvi 12. All.: Recupido

Viola Reggio Calabria:Aguzzoli 18, Riversata ne, Simonetti 5, Konteh, Maksimovic 16, Mavric 21, Mazza ne, Seck 2, Binelli, Tyrtyshnyk 36, Russo ne. All.: Cigarini

Arbitri:Loccisano di Cosenza e Caputo di Lamezia Terme

Parziali: 27-25; 49-43; 70-58; 88-88.

Note.Usciti per cinque falli: Vavoli, Calvi e Gaetano (Vir), Maksimovic (Vio)