La Super Luna sui cieli di Ragusa nello scatto di Gianni Tumino, scelta dalla Nasa

Nel suggestivo scenario degli altipiani ragusani, il cielo notturno si è trasformato in un palcoscenico di meraviglie, catturando l’attenzione e l’ammirazione della Nasa, l’agenzia spaziale statunitense.

Una straordinaria fotografia, scattata da Gianni Tumino a Ragusa nella località di Cozzo Rose, ha catturato l’epico momento del sorgere della prima Super Luna del mese di agosto, incantando gli osservatori celesti e guadagnandosi il titolo di “Foto del Giorno” del 30 agosto.

La scena mozzafiato è stata immortalata il 1 agosto, durante il giorno della prima luna piena del mese, quando il nostro satellite naturale si trova più vicino alla Terra, in un punto chiamato perigeo.

La Nasa, attraverso la descrizione pubblicata sul suo sito ufficiale, ha esaltato la straordinaria immagine catturata da Tumino: “Il suo disco lunare, più luminoso della media, è stato catturato in questa sequenza del sorgere della Luna su densi banchi di nubi lungo l’orizzonte orientale da Ragusa, Sicilia”. L’immagine racconta l’incanto di un’atmosfera densa di poesia, in cui la Luna si leva maestosa, dipingendo un affascinante contrasto tra il suo splendore e le nubi che giocano sull’orizzonte.

Questo riconoscimento arriva nel contesto della seconda Super Luna del 2023, un evento astronomico che ha illuminato i cieli nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Si tratta di una Super Luna particolarmente speciale, definita “Super Luna Blu”, che si verifica solo una volta ogni due o tre anni. La luna blu non fa riferimento al colore, bensì alla rarità dell’evento, quando una seconda luna piena si verifica nello stesso mese del calendario, rendendo questa occasione ancora più magica per gli appassionati di astronomia e per gli osservatori del cielo.