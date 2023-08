La spiaggia per cani è da cani!

Se questa è una spiaggia! Siamo a Marina di Ragusa, a pochi metri dalla pre-riserva dell’Irminio, lungo la fascia costiera della frazione marinara, quella con la bandiera blu. Eppure si può facilmente assistere a questo scempio che va avanti ormai da anni, decenni, dopo un crollo probabilmente dovuto all’erosione a seguito delle mareggiate. E non si è intervenuti nemmeno qualche anno fa quando si è proceduto ai lavori di riqualificazione che hanno riguardato la parte finale del lungomare, con la realizzazione della piazzetta.

Pericolo per persone e animali

Laterizi abbandonati con ferri arrugginiti che escono fuori e che diventano un pericolo per persone e animali. Si, anche animali, visto che quest’area è il proseguimento della spiaggia che l’Amministrazione comunale ha riservato alla permanenza dei cani, alla fine del lungomare Doria, nei pressi delle giostre. Insomma uno scempio ambientale, che non rappresenta di certo un buon biglietto da visita per i turisti, e un evidente pericolo per quanto passeggiano lungo la riva da soli o con i propri animali.

Si deve intervenire prima possibile

Non sappiamo con certezza di chi sia la competenza, se del Comune, del Demanio, se del Libero Consorzio, se della Regione. Poco importa, qui non siamo a puntare l’indice verso qualcuno, ma, anche grazie alle segnalazioni dei nostri lettori, vogliamo che si intervenga prima possibile per recuperare questo tratto di spiaggia e per evitare che questa situazione di pericolo permanga ancora.

Le segnalazioni e l’inutile nastro bianco e rosso

In attesa di interventi reali, il Comune sembra essere intervenuto con la segnalazione con nastro bianco e rosso. Poca roba visto che i bambini giocando, correndo o semplicemente andando dietro al proprio cane rischiano ugualmente di farsi male. Insomma il semplice nastro da cantiere è praticamente inutile. Va fatta la bonifica ambientale per la sicurezza di tutti. E presto.