In spiaggia a Marina di Ragusa, cani liberi senza guinzaglio

Buongiorno, vi scrivo per segnalare ennesimo caso di inciviltà e di mancanza di rispetto delle regole: cani in spiaggia a Marina di Ragusa sia vicino al lido Laola alla Mancina che vicino al lido Boga al lungomare Andrea Doria nonché a Punta di Mola( spiaggia dimenticata e fuori ogni controllo). Ho assistito a cani lasciati liberi,senza guinzaglio, di scorazzare attorno agli ombrelloni, di entrare e uscire dall’acqua, di fare i bisogni sulla battigia. Nonostante le mie rimostranze, hanno continuato lo stesso. Perché non ho chiamato i vigili? Perché il mio intento sarebbe quello di rilassarmi in vacanza e non di passare il tempo a fare rispettare le norme. Semmai i controlli dove sono? Dei vigilantes sulle spiagge sarebbero un buon investimento almeno come deterrente.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it