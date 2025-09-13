La Sicilia ed i due termovalorizzatori di Palermo e Catania. La firma del contratto il prossimo 22 settembre

Ad annunciarlo in queste ore il presidente della Regione Renato Schifani che dà anche un cronoprogramma. Si avvicinano, così, i tempi di realizzazione dei due termovalorizzatori nell’isola, uno a Palermo ed uno a Catania. “Segniamo un altro passo decisivo per il futuro della Sicilia. Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, ed a Catania, nella zona industriale, e il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto a Palazzo d’Orleans. Entro cinque mesi il progetto sarà pronto. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026, potranno iniziare i lavori la cui conclusione è prevista per il 2028”.

Il governatore Renato Schifani parla di “opere strategiche”.

“Opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola – afferma Renato Schifani – siamo davanti a una svolta storica, ad un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile. La Sicilia cambia davvero passo. Insieme andiamo avanti. E non ci fermeremo anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra. Andremo avanti”. Con la realizzazione di questi due impianti la Sicilia dovrebbe risparmiare oltre 100 milioni di euro all’anno. “Non sarà più necessario spedire la spazzatura all’estero ed i due impianti ci consentiranno di avere una gestione dei rifiuti efficiente e rispettosa per l’ambiente” – assicurano dalla Regione.

Foto: repertorio

