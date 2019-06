La seconda puntata sul castello dei Conti a Modica su Videoregione questa domenica - Ragusa Oggi

La seconda puntata sul castello dei Conti a Modica su Videoregione questa domenica

Domenica 2 giugno alle 20.30 sul canale 16 di Video Regione va in onda la seconda e ultima parte del documentario “Il castello dei conti”. In questa puntata si chiude la descrizione della storia secolare dell’imponente edificio che, in qualche modo, simboleggia la storia complessa e unica di tutta la Sicilia.

Giulia Di Martino ci svelerà i segreti nascosti nei sotterranei del Castello e nelle antiche prigioni dove si consumavano le tremende punizioni medioevali. Emiliano Di Rosa racconterà con i suoi ospiti le ombre del periodo dorato dei Conti Enriquez Cabrera e in particolare la grande corruzione che caratterizzò il governo della Contea di Modica nel sedicesimo secolo

. E poi le immagini e le spiegazioni degli splendidi dettagli architettonici venuti fuori dal complesso e ampio lavoro di restauro che, negli ultimi anni, ha restituito alla fruizione di visitatori e turisti “il castello dei conti”.

