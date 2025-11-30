La rinascita del Vittoria: successo esterno a Mazzarrone. E ora c’è la Coppa Italia

Il Vittoria coglie un’importante successo esterno sul campo del Mazzarrone. In una trasferta che è quasi un derby, la squadra del nuovo tecnico Tonino Figliomeni ha mostrato di averte forza fisica, determinazione e soprattutto voglia di vincere e di far suo il risultato. C’è riuscita grazie ai gol realizzati nel primo tempo da Lucarelli e dal nuovo arrivato Catanzaro, un giocatore di appena 21 anni cresciuto nella Spal e che ha giocato già in serie C e serie D. Dopo venti muniti il Vittoria aveva già realizzato due gol e ha controllato agevolmente la partita, ben disputata dal Mazzarrone,. Ben disposto in campo dal tecnico Ezio Raciti. Il Mazzarrone ha realizzato il gol della bandiera al primo minuto del secondo tempo con Baldeh, uno dei tanti stranieri della squadra.

Il Vittoria si trova in classifica a quota 22, gioca bene, ma la distanza dalla vetta appare difficilmente colmabile. Per la formazione del presidente Vittorio Pinnolo l’obiettivo sarà quasi certamente i play off, un obiettivo che appare alla sua portata, anche se c’è un’agguerrita concorrenza. Oltre a Modica e Avola, Atletico Catania- Viagrande, Messana e lo stesso Mazzarrone appaiono delle squadre che hanno molte potenzialità.

Nel Vittoria mancavano gli infortunati Cappello e Zappalà, mentre l’attaccante Maletic è rimasto prudenzialmente in panchina.

La squadra è attesa ora dall’importante impegno di Coppa Italia. Nel girone B dell’Eccellenza sono rimaste in gara solo Modica e Vittoria. Il sorteggio effettuato lunedì scorso ha decretato che la prima partita, il 3 dicembre, si giocherà a Vittoria; il ritorno, due settimane dopo, il 17 dicembre, a Modica.

Dopo l’avvicendamento dell’allenatore Giovanni Campanella con il nuovo Tonino Figliomeni, la squadra ha ripreso a carburare. Ma anche la rosa dei giocatori ha subito degli stravolgimenti. Molti giocatori sono andati via, come Francofonte e anche Vitelli ha lasciato la società biancorossa. Sono arrivati Maletic e Auwah e più di recente i giovanissimi Leonardo Messina, mezzala di 19 anni e Mattia Catanzaro, subito in gol all’esordio con la maglia biancorossa.

Della passata stagione restano pochi senatori: Lucarelli, anche oggi in gol, i vittoriesi Leggio e Sferrazza, che oggi hanno giocato bene, ma che erano stati sacrificati nella prima parte della stagione per le scelte tecniche di mister Campanella.

