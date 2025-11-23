La rinascita del Ragusa: pari esterno contro l’Igea Virtus

La rinascita del Ragusa. La squadra allenata da Gaetano Lucenti continua la sua striscia positiva. Nel pomeriggio di oggi, ha pareggiato sul campo dell’Igea Virtus.

A Barcellona, la squadra ha disputato una buona gara, attenta nella fase difensiva e pronta nelle ripartenze. Il Ragusa ha giocato alla pari contro il più quotato avversario, che oggi occupa la seconda posizione in classifica. Il pari casalingo con il Ragusa è costato infatti la vetta della classifica all’Igea, che è stata scavalcata dal Savoia.

“Abbiano iniziato la nostra preparazione in ritardo, solo 18 agosto – spiega l’allenatore Gaetano Lucenti – con una squadra giovane. Abbiamo bruciato le tappe e oggi abbiamo costruito una compagine competitiva, capace di farsi rispettare contro qualunque avversario. Dobbiamo ritagliarci il nostro spazio in questo campionato e di certo lotteremo in ogni partita per ottenere il risultato. A Barcellona abbiamo disputato una buona gara, non abbiamo rischiato quasi nulla e abbiamo avuto un’occasione con Capone. Il risultato di parità è giusto e dimostra che questa squadra è competitiva, è forte, può lottare alla pari e da qui in avanti lo faremo in ogni partita”.

