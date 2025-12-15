La Passalacqua in casa della ‘corazzata’ Matelica: si gioca domani alle 15.00

Le aquile di Ragusa in volo per raggiungere Matelica. Contro la Halley Thunder, domani, martedì, la Passalacqua Ragusa disputerà il turno infrasettimanale che permetterà di recuperare la settima giornata del campionato di basket di serie a2 femminile. Si gioca alle 15.00

L’ultima vittoria casalinga della Passalacqua contro Faenza ha dato morale e rinforzato lo spirito di squadra; è stata ottenuta dalla ragazze allenate da Mara Buzzanca, con un buon gioco e in una condizione di emergenza dovuta alla assenza di capitana Chiara Consolini e di Marika Labanca, e con Precious Johnson al rientro “soft” dopo due settimane di stop.

“Matelica ha Gramaccioni in regia, e giocatrici di altrettanta esperienza come Bonvecchio, Cabrini, Bacchini, esterne che hanno punti nelle mani. Quest’anno con l’innesto di Pilakouta hanno un elemento in squadra che pesa sotto canestro, capace di prendersi vantaggi e di darli alle altre, costringendo le avversarie al raddoppio difensivo – commenta Laura Perseu, assistant coach Passalacqua -. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra solida e strutturata. Non dobbiamo permettere loro di imporre il ritmo ma dobbiamo continuare a concentrarci sulla nostra intensità offensiva e difensiva, tenendo alta l’attenzione per tutti i 40 minuti”.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 665 punti, subendone 585; al momento è la terza migliore difesa del girone; occupa il quarto posto in classifica, con 14 punti, affiancata da Bolzano. In testa al girone, Alpo guida la classifica con 20 punti e una partita in più; seguono Matelica a 18 punti e Umbertide a 16. Per Matelica 9 partite vinte e 1 persa, 683 punti fatti e 537 subìti, e quest’ultimo dato la colloca in testa, come migliore difesa. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 45 per cento da 2 punti, il 30% da 3, e il 64% ai liberi con 413 rimbalzi totali. La Halley Thunder Matelica tira con il 46% da 2 punti, il 27% da 3, 70% ai liberi, con 438 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro sarà arbitrato dai signori Elia Scaramellini di Pesaro Urbino e da Marco Pratola di Chieti

