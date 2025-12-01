La Meerkat Scicli asfalta la Pgs Catania (87-47) e conquista la prima vittoria del girone di ritorno nel campionato serie C

Una successo straripante che dà ossigeno alla squadra, alla dirigenza ed alla tifoseria e che fa salire a quota 4 la Meerkat agganciando il Giarre e avvicinandosi ai tre, Catania, a Siracusa e Gravina detentori in classifica di 6 punti. E’ stata una gara senza storia fin dai primi minuti, dominata dagli sciclitani grazie ad intensità, ferocia difensiva e grande velocità di esecuzione. Una storia di rinascita frutto di una prestazione corale, con diversi giocatori in doppia cifra ed un gioco di squadra fluido e concreto, capace di annichilire gli avversari e mantenere l’inerzia del match per tutti i quaranta minuti, grazie anche a ottime prestazioni al tiro. Soddisfazione per tutti al termine dell’incontro. Ad esprimerla a parole il tecnico: “bisogna continuare su questa strada. Il talento c’è e contro il Pgs Catania abbiamo dimostrato che, se difendiamo forte e condividiamo il pallone, possiamo giocare grandi partite. La strada è ancora tutta in salita, ma questo è l’atteggiamento giusto” – ha commentato a fine gara il coach Magagnoli. La Meerkat ora è attesa alla prossima sfida: domenica prossima andrà a Comiso con l’obiettivo di dare continuità a quanto di buono mostrato.

Tabellini: Sorrentino 16, Burt 15, Garavini 13, Agbara 11, Taino 11, Goi 8, Lonatica 8, Derick 3, Giannone 2, Manenti, Sammito, Ventura.

