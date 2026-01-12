La Meerkat Basket Scicli vince a Siracusa: un successo fondamentale per morale e classifica

Una vittoria frutto di forza e di carattere con i ragazzi del presidente Paolo Ficili decisi a mostrare sul parquet la loro valenza tecnica. Risultato finale con il Siracusa Basket 88-66 in favore degli sciclitani.

La formazione bianconera ha indirizzato subito la partita sui propri binari, chiudendo il primo quarto avanti 33–17, mostrando intensità, ritmo e grande lucidità offensiva. Una prestazione corale fatta di tanti passaggi, condivisione del pallone e ottime scelte, che ha permesso a ben sette giocatori di andare in doppia cifra, segnale di una squadra in forte crescita. Nonostante un tentativo di rientro dei padroni di casa nel secondo periodo, i ragazzi del coach Magagnoli hanno mantenuto il controllo della gara grazie a una difesa aggressiva e organizzata, che ha poi definitivamente spento le speranze degli aretusei nel terzo quarto, chiuso con un parziale nettamente favorevole agli ospiti.

Da sottolineare l’impatto positivo del nuovo acquisto Ragazzini, subito inserito nei meccanismi della squadra. L’ultima frazione ha confermato la solidità del gruppo, che non ha mai abbassato l’intensità fino alla sirena finale, portando a casa una vittoria pesante in chiave punti salvezza, frutto di una prestazione completa, compatta e mentalmente forte. Con questa vittoria la Meerkat Scicli raggiunge il sesto posto in classifica a 8 punti. Ora l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno: sabato prossimo al PalaPadua la Meerkat affronterà la prima della classe, l’Alfa Catania, in una sfida che si preannuncia impegnativa ma stimolante, dove la squadra proverà a confermare il proprio percorso di crescita davanti al pubblico amico.

Tabellini: Taino 14, Garavini 14, Agbara 12, Goi 11, Burt 11, Sorrentino 11, Ragazzini 10, Giannone 3, Lonatica 2, Derick, Manenti, Statello,

