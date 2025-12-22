La Meerkat basket Scicli sconfitta a Gela

Un campionato, quello di Basket serie C, tutto in salita per la squadra del presidente Paolo Ficili. Si è chiuso con una sconfitta il 2025 per la Meerkat Scicli, battuta a Gela dalla capolista con il punteggio di 90-76. Gioco imposto fin dalle prime battute dai padroni di casa gelesi che hanno dettato ritmo, prestazione e risultato fin dall’inizio raggiungendo un vantaggio massimo di 18 punti e dimostrando una superiorità costante nell’arco della gara. Gli sciclitani, pur lottando con determinazione, sono riusciti a mettere la testa avanti solo per 2 punti complessivi. Equilibrio invece dalla lunga distanza, con entrambe le squadre a segno con 5 triple. Il match si è aperto con un primo quarto travolgente del Gela Basket, chiuso sul 28-16, trascinato da un ottimo Tarik Hajrovic, autore di 9 punti nel solo primo periodo. La Meerkat ha provato a reagire, ma nel secondo quarto i locali hanno continuato a controllare il gioco, andando all’intervallo lungo sul 46-35. Nel terzo periodo Scicli ha trovato slancio, firmando un parziale di 0-8 che aveva riacceso le speranze, ma la risposta di Gela è stata immediata con un 10-1 che ha ristabilito le distanze, chiudendo il periodo sul 71-58. L’ultimo quarto ha visto una gara più equilibrata e combattuta punto a punto, ma alla fine i gelesi hanno gestito il vantaggio fino al definitivo 90-76. Sugli scudi per i locali Hajrovic e Occhipinti, entrambi a quota 17 punti, decisivi nel condurre la capolista alla vittoria. In casa Meerkat arrivano comunque segnali positivi, in particolare dalle prestazioni di Sorrentino e Garavini, così come da Derick. Ora spazio alla pausa natalizia. Il coach Magagnoli ha concesso ai suoi una settimana di pausa: “una pausa che servirà ai suricati per ricaricare le batterie in vista di un gennaio decisivo. All’orizzonte abbiamo due partite fondamentali per il posizionamento in classifica in ottica play-out: il 7 gennaio in casa contro Giarre e l’11 gennaio in trasferta a Siracusa. Due partite assolutamente da vincere”.

Si continuerà purtroppo a giocare a Ragusa al Palapadua anche nel 2026: il parquet del geodetico di Scicli, previsto in posa entro dicembre, non ha ancora visto l’inizio dei lavori. Una situazione che resta aperta e che la società auspica venga risolta.

Tabellini: Sorrentino 19, Garavini 15, Burt 12, Goi 10, Derick 8, Taino 6, Agbara 4, Lonatica 2, Manenti ne, Giannone ne, Sammito ne.

