La Meerkat basket Scicli perde nel derby ibleo contro l’Olimpia Comiso

Sul risultato di 71-56 si è chiuso l’incontro, giocato a Comiso, contro l’Olimpia dopo una partita intensa, combattuta e ricca di emozioni. Quindici punti di scarto con i padroni di casa che sono riusciti a realizzare sette triple ed a tenere un importante atteggiamento difensivo per tutta la gara. La formazione di coach Ceccato ha infatti messo in campo una grandissima intensità, riuscendo a contenere capitan Sorrentino e limitando con grande efficacia Burt, Goi e Garavini, costretti spesso a soluzioni difficili e tiri forzati. L’avvio è stato fulminante. Dopo una fase iniziale equilibrata, i comisani hanno piazzato un parziale di 11-0, chiudendo il primo quarto sul 22-12 grazie ad Andrea Banin già autore di 10 punti. Per gli sciclitani, a rispondere è stato Ony Agbara, autore di 8 punti nel primo periodo. Nel secondo quarto i padroni di casa hanno mantenuto il controllo, andando al riposo lungo sul 36-24, trascinati da un cinico Andrea Tartaglia. Al rientro dagli spogliatoi, i suricati hanno provato a rientrare e hanno ridotto lo svantaggio fino al 47-42, rendendo la partita nuovamente aperta. Ma nell’ultimo periodo l’Olimpia Comiso ha mostrato tutta la sua esperienza e determinazione: un parziale di 24-16 ha chiuso definitivamente la sfida, con una prova corale di grande qualità e personalità. I diciotto punti dello sciclitano Lorenzo Lonatica parlano di ritorno alla grande per il cestista che è stato una colonna portante per la squadra e che nel girone di andata è apparso bloccato. E’ stata, comunque, una vittoria meritata per Comiso, che ha un roster superiore a Scicli; quest’ultima ha tuttavia disputato una buona partita confermando che l’obiettivo della salvezza è sicuramente alla sua portata. A proposito di salvezza, domenica prossima arriva al Palazama il Gravina, diretta concorrente che lotta per la permanenza in serie C. Si gioca ancora lontano dal Geodetico di casa con l’imperativo, per la Meerkat, della vittoria.

Tabellini: Lonatica 18, Agbara 14, Taino 10, Goi 5, Garavini 5, Burt 4, Sorrentino, Manenti, Giannone ne, Derick ne, Sammito ne, Ventura ne.

