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La fortuna si ferma a Vittoria: vinti 20mila euro con una giocata da 10 euro
06 Ott 2026 11:22
La fortuna fa tappa a Vittoria, dove un giocatore ha centrato una vincita da 20mila euro nell’estrazione del 10eLotto di sabato 3 ottobre.
La giocata vincente, secondo quanto riportato da Agipronews, è stata effettuata in un punto vendita lungo la Strada Statale 115. Sono bastati 10 euro per centrare un “7” Doppio Oro, combinazione che ha fatto scattare il premio da 20mila euro. Vittoria entra così tra le località siciliane baciate dalla fortuna nell’ultimo concorso. Nell’Isola si registra infatti anche una vincita da 30mila euro a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, ottenuta con un “6” Doppio Oro.
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