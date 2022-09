La festa di Addio all’Estate si farà. Ecco quando e il programma

La festa di Addio all’Estate si farà. La conferma arriva proprio in queste ultime ore dal Comune di Ragusa e in particolar modo dall’assessore Ciccio Barone che è impegnato adesso nei dettagli organizzativi dell’attesa manifestazione. L’idea è quella di riportare tanta gente a Marina di Ragusa per l’ultima fase della stagione estiva ma anche con l’invito a tornare anche in autunno visto che le temperaturi miti favoriscono una buona permanenza. Quest’anno, tra l’altro, il caldo non è mancato e a quanto pare si prolungherà ancora e questo potrebbe portare a nuove opportunità dal punto di vista turistico. Si stanno intanto andando a definire le location per cercare di dare centralità alla frazione marinara.

Per quanto riguarda la festa vera e propria, sarà in programma nel cuore di Marina di Ragusa il prossimo 17 settembre. “Ci saranno spettacoli musicali e anche una sfilata di moda – conferma l’assessore Barone – ma ci saranno anche le degustazioni di food. Stiamo definendo i dettagli e lo faremo nel più breve tempo possibile per annunciarlo definitivamente a tutti anche attraverso i social”. foto di repertorio