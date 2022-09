I The Kolors trasformano la spiaggia di Marina di Ragusa in uno stadio. Grande successo e un premio dal Comune. FOTO E VIDEO

Un successo clamoroso ieri sera il concerto dei The Kolors a Marina di Ragusa con la capacità di trasformare la spiaggia in uno stadio per uno spettacolo nello spettacolo. Stash e il resto del gruppo musicale, vincitore di Amici di Maria De Filippi, hanno trovato un pubblico caloroso e pronto a divertirsi per l’evento promosso dal Comune di Ragusa e in particolar modo dall’Assessorato comunale agli Spettacoli guidato da Ciccio Barone che è anche salito sul palco per consegnare una targa ricordo al gruppo tra l’entusiasmo generale. La riprova che Marina di Ragusa è pronta ad ospitare anche eventi più grandi e artisti di livello nazionale piuttosto che perdersi in piccoli spettacoli.