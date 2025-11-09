La crisi del Vittoria: pari casalingo con l’Acquadolcese. Ora la vetta si allontana

Il Vittoria che non t’aspetti. La squadra allenata da Giovanni Campanella ha conquistato a fatica un pari casalingo contro l’Acquadolcese. La formazione peloritana , che pure aveva ceduto mercoledì scorso in Coppa Italia sul proprio terreno, questo pomeriggio ha dato il meglio di se sul terreno del Gianni Cosimo.

I biancoverdi sono addirittura passati in vantaggio al 17’ del primo tempo con RodoJicic. La reazione del Vittoria non si è fatta attendere, ma i biancorossi non sono mai apparsi incisivi e si è andati al riposo sul vantaggio ospite. Si è dovuti attendere addirittura il 31’ del secondo tempo per trovare il gol che salva il risultato, realizzato da Andrea Russotto.

Nella nona giornata del campionato di Eccellenza, il Vittoria allunga la sua distanza dalla vetta. Ora è a sei punti e in testa alla classifica ci sono il Modica, ieri vittorioso al Sorbello Stadium della Messana, e a Real Avola, che questo pomeriggio ha surclassato il Giarre con un punteggio tennistico, addirittura 6-0. Nell’avola giocano – e sono andati entrambi a segno, due giocatori ex Vittoria, protagonisti della passata stagione, Dos Santos e Diop.

In classifica, Modica e Avola sono a quota 22, al terzo posto sale l’Atletico Catania Viagrande di mister Angelo Galfano, con 20 punti, Messana e Leonzio hanno 19 punti, più attardato il Vittoria, sesto con 16 punti, con una classifica che si è allungata.

La squadra biancorossa ora si trova di fatto a metà classifica. Tra i tifosi c’è delusione e qualche mugugno, più d’uno invoca la presenza in campo dei giocatori vittoriesi, il difensore Giuseppe Sferrazza e il centrocampista Lorenzo Leggio, che hanno giocato in Coppa Italia, ma in campionato partono dalla panchina.

Nel prossimo turno, il Vittoria giocherà in anticipo sabato pomeriggio contro la Polisportiva Gioiosa, il Modica aspetta in casa il fanalino di coda Leonfortese. Potrebbe sembrare una tranquilla domenica di metà campionato, ma forse non è così.

© Riproduzione riservata