La crisi del Vittoria, il presidente Pinnolo: “Al nuovo allenatore chiederemo massimo impegno, ma rifarei tutte le scelte”

Il Vittoria in pausa di riflessione. Il nuovo allenatore non c’è ancora e probabilmente non arriverà prima di qualche giorno.

Dopo l’addio di Giovanni campanella, condannato dai risultati delle ultime settimane e da prestazioni sottotono della squadra, la società sta cercando ora un nuovo allenatore. Per la gara di Coppa Italia contro l’Acquadolcese in panchina ci sarà l’allenatore dei portieri, Daniele Indelicato. A lui il compito di guidare gli allenamenti di oggi in vista della gara di domani e di fare le scelte che riguardano la formazione.

Lo staff tecnico del Vittoria è stato completamente azzerato. Ieri si sono dimessi, a distanza di poche ore, l’allenatore Giovanni Campanella e il direttore sportivo Giuseppe Restuccia. Un mese fa era andato via il vice allenatore Angelo Sciuto. I tifosi da tempo chiedono un cambio di passo e sui social si susseguono commenti e proposte di una nuova guida tecnica.

I dirigenti, per ora, mantengono il riserbo sulle scelte future. “Ci siamo concessi una pausa di riflessione – spiega il presidente Vittorio Pinnolo – sceglieremo la nuova guida tecnica con oculatezza. Domani in panchina andrà l’allenatore dei portieri Daniele Indelicato. Abbiamo fiducia in lui”.

La prima parte della stagione vede il Vittoria fortemente attardato rispetto al gruppo delle squadre di testa. Dopo dieci giornate il Vittoria ha 16 punti , frutto di 5 vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Ha segnato 17 gol, ne ha subiti 11. Il distacco dalla vetta, dove si trovano Modica e Avola, a quota 25, è di 9 punti. Nulla è definitivamente compromesso, ma è chiaro che per il Vittoria d’ora in avanti la strada sarà tutta in salita.

“Cesseremo di sperare quando la matematica ci condannerà” aggiunge Pinnolo.

Presidente, che cosa non è andato bene in questa prima parte del campionato ?

“I risultati. Avevamo fatto delle scelte e ci aspettavamo dei risultati diversi”.

Riformuliamo la domanda: che cosa non è andato bene nella gestione di Giovanni Campanella ?

“Non c’è nulla su cui recriminiamo, ma se i risultati non arrivano, le decisioni sono inevitabili”.

La squadra è stata costruita interamente dal direttore sportivo Restuccia e da Campanella. Ma già nelle prime giornate alcuni giocatori sono andati via, altri sono arrivati. Quali scelte non rifarebbe ?

“Rifarei tutte le scelte. I giocatori hanno tutti la nostra fiducia. È chiaro che qualcosa non è andato bene e qualcosa dovrà cambiare”.

Cosa chiederete al nuovo allenatore?

“Ciò che abbiamo sempre chiesto a tutti: il massimo impegno, la massima determinazione per raggiungere dei risultati importanti. Finché la matematica non ci condanna, noi dobbiamo continuare a sperare e a lottare”.

Il girone B del campionato di Eccellenza è molto competitivo, con molte squadre attrezzate per vincere. Dopo dieci giornate, quali squadre l’hanno sorpresa, in positivo e in negativo?

“In questo campionato ci sono società attrezzate come Modica, Avola, Atletico Catania, Messana che sono in grado di poter vincere il campionato. In vetta non mi sorprende nessuno: ci sono le squadre che esprimono un ottimo calcio e lo hanno dimostrato in campo. Una bella sorpresa sono la Leonzio e il Mazzarrone: abbiamo incontrato la Leonzio e ho visto una squadra che gioca molto bene. Anche il Mazzarrone sta facendo bene. Mi sarei aspettato di più dal Niscemi, altra società ben organizzata, che finora è attardato. Credo però che per il Niscemi la classifica non sia veritiera in base a quello che hanno sviluppato in termini di gioco. La classifica è ingenerosa con loro”.

Il giornalista Giuseppe Bascietto ha chiesto una maggiore attenzione nella scelta degli sponsor della squadra, una maggiore attenzione ai temi della legalità.

“Non spetta a noi controllare il casellario giudiziario. Se un’azienda opera con tutti i requisiti, non siamo noi a dover operare dei controlli. I controlli spettano alle autorità competenti, non a noi”.

