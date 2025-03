La Cavalcata di San Giuseppe. Tradizione, innovazione e per la prima volta uno stretto giro di vite per una festa sicura

Conto alla rovescia per la prima grande festa di primavera che si tiene a Scicli città e che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia nella sua unicità nell’isola tanto da essere iscritta al Rei, il registro regionale dei beni immateriali. Un conto alla rovescia fatto di “palpitazioni” per gli organizzatori chiamati ad attenersi a regole ben precise contenute non solo nell’ordinanza del sindaco Mario Marino ma anche e soprattutto nei controlli disposti dalle forze dell’ordine. Giovedì ci sarà una riunione in Prefettura a Ragusa per avere contezza sul numero di cavalli, bardati con grandi mantelli infiorati, partecipanti sia alla Cavalcata di San Giuseppe di sabato sera e su quelli che parteciperanno (privi dei mantelli infiorati) alla processione della domenica pomeriggio. Ai carabinieri, dagli organizzatori della Cavalcata del sabato sera, è stato consegnato già un elenco di cinquanta cavalli iscritti all’evento e con esso anche un elenco di oltre centoventi persone che accompagneranno gli animali nel percorso del circuito cittadino. I militari dell’Arma stanno accertando l’identità dei nominativi comunicati e se questi hanno avuto a che fare con reati legati ai maltrattamenti di animali.

Al tavolo di giovedì in Prefettura le modalità della sfilata di domenica pomeriggio che accompagna la processione del simulacro di San Giuseppe.

Se l’organizzazione della Cavalcata di San Giuseppe è affidata all’Associazione “Quattro Petali”, la sfilata della domenica pomeriggio è legata alla parrocchia. Non si esclude che possa arrivare entro il fine settimana, a ridosso della festa, un allargamento dell’incarico al sodalizio del presidente Uccio Brancati. Nel caso della sfilata di domenica pomeriggio i cavalli partecipanti sono molto di più: negli ultimi anni si sono visti sfilare davanti al simulacro di San Giuseppe più di duecento cavalli. Anche in questo caso quest’anno è d’obbligo fornire i nominativi dei partecipanti fra cavalli, fantini ed accompagnatori. Il sindaco, intanto, ha emanato un’ordinanza con la quale si cerca di garantire la massima sicurezza fra le vie della città. Vietata la partecipazione di cavalli che non siano di proprietà di persone residenti a Scicli e non siano in regola con le norme sanitarie. Un ulteriore giro di vite.

Foto: repertorio

