Quattro Petali folklore e tradizione, la nuova associazione che curerà la Cavalcata di San Giuseppe a Scicli

Quattro petali, tanti quanti sono quelli del fiore della violaciocca tradizionale, il fiore tipico nella preparazione dei mantelli infiorati della Cavalcata di San Giuseppe a Scicli. Cambio di guardia nella conduzione della festa di primavera, la prima in una città che non si ferma nel veicolarla anche fuori nazione come già è stato annunciato dall’Amministrazione comunale con la “trasferta” nella dirimpettaia isola di Malta. La Cavalcata di San Giuseppe è attesa per il prossimo 22 marzo e quest’anno porterà la firma dell’Associazione “A.P.S. Quattro Petali folklore e tradizione”.

Presidente Uccio Brancati e vice presidente Martina Lucenti.

Nomi che rappresentano una garanzia per la serietà, l’esperienza e la …devozione al Santo Patriarca proprio quella che ci vuole. Perchè, è doveroso dirlo, impegnarsi nella organizzazione della Cavalcata di San Giuseppe, nella cura dei particolari di questa festa, è un onere di non poco conto. Perchè trovare un punto di incontro molte volte è difficile da raggiungere. Da alcuni anni l’evento, che rievoca la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia con il corteo aperto da un asinello con accanto i figuranti che rappresentano la Madonna, San Giuseppe ed il piccolo Gesù, è stato organizzato dall’associazione “Gli Amici di Giorgione”. Sodalizio che si sarebbe sciolto per ragioni interne ad esso. Ora la discesa in campo della nuova associazione “A.P.S. Quattro Petali” con Uccio Brancati presidente e Martina Lucenti vice presidente. Un cambio di guardia che non preoccupa perchè Uccio Brancati è un giovane “cresciuto” nell’ambiente. Sue sono molte delle iniziative degli anni passati (non ultimo un calendario annuale commemorativo della festa), suo è l’impegno mostrato nell’organizzazione. E’ così che il parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuseppe Agosta, ha scelto di affidarsi alla neonata associazione che è già al lavoro per la buona riuscita della festa.

