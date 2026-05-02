Riparte un’opera attesa da anni nel territorio ibleo. L’ASP di Ragusa ha dato il via libera definitivo ai lavori per la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Pozzallo, con l’adozione della delibera n. 907 del 24 aprile. Un passaggio decisivo che consente di riavviare il cantiere dopo lo stop seguito alla risoluzione del […]
A Sampieri spiaggia pulita a metà: resti pericolosi tra i bagnanti
02 Mag 2026 09:50
Pulizia di facciata o troppo frettolosa con qualche “dimenticanza” per quanto riguarda i rifiuti, sulla spiaggia, che non siano urbani. A Sampieri non sono poche le riflessioni sullo stato dell’arenile che dal lungomare Miramare si snoda fino a Punta Pisciotto dove si erge l’ex Fornace Penna oggi ripulita nel suo interno con un lavoro di sistemazione che prelude a delle visite brevi e contenute nel tempo. Nel tratto della spiaggia libera sampierota, proprio nel tratto antistante la rigogliosa e sempreverde pineta, fuori dalle aree degli stabilimenti balneari da settimane sostano i “resti” scomposti di un gazebo in legno che era utilizzato in estate dai bagnini nel piano di sicurezza della spiaggia e del mare. Sono resti in legno con chiodi e pericoli vari lasciati in abbandono senza essere raccolti e dismessi nei luoghi dedicati. E se le strutture degli stabilimenti balneari che insistono su questo tratto di spiaggia sono state rimesse a nuovo, dopo i danni del ciclone Harry, con i proprietari-gestori che si sono spesi al massimo per riportare i servizi in questo tratto di costa sciclitana, c’è grande attesa che l’ente Comune possa intervenire per rimuovere i resti, peraltro pericolosi, di strutture che sono andati in malora a causa del maltempo invernale. Attesa, quindi, una squadra di operatori ecologici ed ambientali per rimuovere i pericolo e portare al macero i resti che giacciono sulla sabbia rendendo rischioso l’attraversamento in una spiaggia dove, per consuetudine, amano passeggiare nelle prime ore del mattino tante persone e sul tardi godere della bellezza del mare. Attesa che rimarrà tale, che non troverà riscontro con la rimozione dei rifiuti? Se lo chiedono in tanti, in particolare chi a cuore la bellezza della borgata sciclitana.
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