Nuova segnaletica al porto turistico: Marina di Ragusa punta sulla sicurezza pedonale

Il porto turistico di Marina di Ragusa cambia volto sul fronte della sicurezza. Con l’arrivo di un nuovo catamarano capace di trasportare anche veicoli, si è resa necessaria una regolamentazione più stringente della circolazione all’interno dell’area portuale, sempre più frequentata soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi.

Più traffico, nuove esigenze di sicurezza

L’introduzione del nuovo collegamento via mare ha aumentato il flusso di mezzi in ingresso e uscita dal porto. Un cambiamento significativo che ha richiesto un aggiornamento delle regole per evitare rischi in un’area ad alta densità pedonale.

La risposta è arrivata con l’installazione di una nuova segnaletica stradale che disciplina in modo più chiaro la circolazione interna. Il provvedimento più rilevante è l’introduzione del limite di velocità fissato a 10 chilometri orari, una soglia che di fatto obbliga gli automobilisti a procedere a passo d’uomo.

Un porto sempre più spazio pubblico

Negli ultimi anni il porto turistico si è trasformato in uno dei luoghi più vissuti della città. Non solo punto di attracco, ma vero e proprio spazio urbano condiviso, dove la sicurezza dei pedoni diventa prioritaria.

La nuova regolamentazione si inserisce in questa evoluzione, con l’obiettivo di rendere l’area più ordinata e sicura senza comprometterne la vivibilità. Un intervento che punta a prevenire criticità prima ancora che si trasformino in problemi concreti.

Segnaletica e regole per una convivenza più sicura

La presenza di cartelli chiari e visibili rappresenta un primo passo fondamentale per migliorare la convivenza tra veicoli e pedoni. Il limite a 10 km/h non è solo una prescrizione tecnica, ma un messaggio preciso: all’interno del porto la priorità è di chi cammina.

L’intervento e il ruolo delle istituzioni

Sull’intervento è intervenuto il consigliere comunale Federico Bennardo, che ha espresso soddisfazione per l’installazione della nuova segnaletica, sottolineando come la misura sia fondamentale per tutelare i pedoni e migliorare la gestione degli spazi pubblici.

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