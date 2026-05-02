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Nuova segnaletica al porto turistico: Marina di Ragusa punta sulla sicurezza pedonale

02 Mag 2026 09:14

Il porto turistico di Marina di Ragusa cambia volto sul fronte della sicurezza. Con l’arrivo di un nuovo catamarano capace di trasportare anche veicoli, si è resa necessaria una regolamentazione più stringente della circolazione all’interno dell’area portuale, sempre più frequentata soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi.

Più traffico, nuove esigenze di sicurezza

L’introduzione del nuovo collegamento via mare ha aumentato il flusso di mezzi in ingresso e uscita dal porto. Un cambiamento significativo che ha richiesto un aggiornamento delle regole per evitare rischi in un’area ad alta densità pedonale.

La risposta è arrivata con l’installazione di una nuova segnaletica stradale che disciplina in modo più chiaro la circolazione interna. Il provvedimento più rilevante è l’introduzione del limite di velocità fissato a 10 chilometri orari, una soglia che di fatto obbliga gli automobilisti a procedere a passo d’uomo.

Un porto sempre più spazio pubblico

Negli ultimi anni il porto turistico si è trasformato in uno dei luoghi più vissuti della città. Non solo punto di attracco, ma vero e proprio spazio urbano condiviso, dove la sicurezza dei pedoni diventa prioritaria.

La nuova regolamentazione si inserisce in questa evoluzione, con l’obiettivo di rendere l’area più ordinata e sicura senza comprometterne la vivibilità. Un intervento che punta a prevenire criticità prima ancora che si trasformino in problemi concreti.

Segnaletica e regole per una convivenza più sicura

La presenza di cartelli chiari e visibili rappresenta un primo passo fondamentale per migliorare la convivenza tra veicoli e pedoni. Il limite a 10 km/h non è solo una prescrizione tecnica, ma un messaggio preciso: all’interno del porto la priorità è di chi cammina.

L’intervento e il ruolo delle istituzioni

Sull’intervento è intervenuto il consigliere comunale Federico Bennardo, che ha espresso soddisfazione per l’installazione della nuova segnaletica, sottolineando come la misura sia fondamentale per tutelare i pedoni e migliorare la gestione degli spazi pubblici.

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